Что сказал сенатор Белоусов о сессии алтайского Заксобрания

Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совфеде от Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Сергей Белоусов принял участие в работе его сорок седьмой сессии.

Сенатор отметил, что сессия была одна из важнейших, как для обеих ветвей власти, так и для всех жителей Алтайского края, так как был принят бюджет региона в основных его параметрах. Бюджет был свёрстан с учётом прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2021 год и на период до 2023 года.

Несмотря на то, что заседание проходило в дистанционном режиме, присутствие всех депутатов ощущалось физически, заметил парламентарий. По его мнению, это объясняется не только рассмотрением одного из важнейших законов региона, но и той особой обстановкой озабоченности парламентариев, которая была вызвана неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, которая сегодня имеет место.

Основные параметры рассматриваемого бюджета были озвучены на прошедших публичных слушаниях и подробно рассмотрены на заседаниях политических фракций накануне сессии. Нужно сказать, что бюджет, без сомнения характеризуется как социально направленный. Свыше 70% более чем 112-миллиардной расходной части будет направлено на социальную сферу.