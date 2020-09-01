О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021

Небольшим «пивнушкам» в жилых домах в Алтайском крае грозит закрытие

Новости
521
0

Депутаты парламента Алтайского края приняли в первом чтении (то есть пока не окончательно) поправки в закон, которые запрещают работу небольших общепитов-«пивнушек», расположенных в жилых домах. Вопрос рассмотрели на сессии в четверг, 28 октября. С такой инициативой выступила Общественная палата Алтайского края.

Кого это коснется?

Итак, если закон изменят (окончательное рассмотрение будет в течение пары месяцев), то запретят продажу алкогольной продукции в барах, кафе и ресторанах (предприятия сферы общественного питания), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории:

  • в городах, если зал для обслуживания посетителей менее 30 кв.м,
  • в селах, если зал менее 20 кв.м.

Подчеркнем, что речь только про общепит, где можно не просто купить, но и распить. Это не коснется магазинов, торгующих пивом и крепким алкоголем.

По словам заместителя председателя Общественной палаты Василия Куца, всего в крае около 1,2 тысяч «пивнушек», из них 450 именно в многоквартирных домах.  Непосредственно в городах (в селах их мало) около 190 заведений, площадью менее 30 кв.м. То есть примерно такое количество будет вынуждено закрыться. Или, что вероятнее, просто перейдет в режим магазина, без мест посадки.

Зачем это нужно?

В регионе остро стоит проблема нарушения общественного порядка в кафе и барах в многоквартирных домах.

«Это приводит к нарушению прав граждан на отдых, ухудшает условия их проживания, подвергает опасности жизнь и здоровье», - добавил Куц.

И, тем не менее, Общественная палата призывает к обсуждению всех заинтересованных. Чтобы соблюсти баланс интересов граждан и предпринимателей, подчеркнул представитель ОПАК (а в прошлом тоже депутат АКЗС).

Если закон примут, то он вступит в силу не раньше 1 января 2021 года.

А что думают депутаты?

Алтайская Общественная палата предложила запретить работу небольших пивнушек

Алтайская Общественная палата предложила запретить работу небольших пивнушек

Новости

Депутаты поддержали инициативу ОПАК практически единогласно. Главы фракций «Единая Россия» Сергей Приб и ЛДПР Владимир Семенов похвалили палату за кропотливую разработку законопроекта и назвали это ограничение нужным и обоснованным. Но при этом тоже призвали проработать все детали, чтобы свести потери бизнеса к минимуму.

А вот глава фракции КПРФ Мария Прусакова считает, что к вопросу надо подходить более радикально - если запрет, то более серьезный.

Глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов тоже говорил о более серьезных и комплексных мерах. В том числе и о возможном продлении времени продажи алкоголя в магазинах (сейчас разрешено до 21 часа), чтобы тем самым лишить псевдо-бары (с которым власти борются уже не первый год) клиентов.

Добавим также, что ОПАК намеревалась сократить время продажи алкоголя в пивном общепите. Сейчас они могут работать круглосуточно, а общественники предлагают сделать время работы до 23 часов. Но на эту сессию этот вопрос выносить пока не стали.

И, кстати, добавим: регион вообще имеет право и вовсе запретить работу пивнушек в жилых домах. В Алтайском крае на такие крайние меры пока не собираются переходить.

Автор: Александра Черданцева

Фото: S. Hermann & F. Richter/Pixabay

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000