Небольшим «пивнушкам» в жилых домах в Алтайском крае грозит закрытие

Депутаты парламента Алтайского края приняли в первом чтении (то есть пока не окончательно) поправки в закон, которые запрещают работу небольших общепитов-«пивнушек», расположенных в жилых домах. Вопрос рассмотрели на сессии в четверг, 28 октября. С такой инициативой выступила Общественная палата Алтайского края.

Кого это коснется?

Итак, если закон изменят (окончательное рассмотрение будет в течение пары месяцев), то запретят продажу алкогольной продукции в барах, кафе и ресторанах (предприятия сферы общественного питания), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории:

в городах, если зал для обслуживания посетителей менее 30 кв.м,

в селах, если зал менее 20 кв.м.

Подчеркнем, что речь только про общепит, где можно не просто купить, но и распить. Это не коснется магазинов, торгующих пивом и крепким алкоголем.

По словам заместителя председателя Общественной палаты Василия Куца, всего в крае около 1,2 тысяч «пивнушек», из них 450 именно в многоквартирных домах. Непосредственно в городах (в селах их мало) около 190 заведений, площадью менее 30 кв.м. То есть примерно такое количество будет вынуждено закрыться. Или, что вероятнее, просто перейдет в режим магазина, без мест посадки.

Зачем это нужно?

В регионе остро стоит проблема нарушения общественного порядка в кафе и барах в многоквартирных домах.

«Это приводит к нарушению прав граждан на отдых, ухудшает условия их проживания, подвергает опасности жизнь и здоровье», - добавил Куц.

И, тем не менее, Общественная палата призывает к обсуждению всех заинтересованных. Чтобы соблюсти баланс интересов граждан и предпринимателей, подчеркнул представитель ОПАК (а в прошлом тоже депутат АКЗС).

Если закон примут, то он вступит в силу не раньше 1 января 2021 года.

А что думают депутаты?

Алтайская Общественная палата предложила запретить работу небольших пивнушек Новости 01.09.2020 9:06

Депутаты поддержали инициативу ОПАК практически единогласно. Главы фракций «Единая Россия» Сергей Приб и ЛДПР Владимир Семенов похвалили палату за кропотливую разработку законопроекта и назвали это ограничение нужным и обоснованным. Но при этом тоже призвали проработать все детали, чтобы свести потери бизнеса к минимуму.

А вот глава фракции КПРФ Мария Прусакова считает, что к вопросу надо подходить более радикально - если запрет, то более серьезный.

Глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов тоже говорил о более серьезных и комплексных мерах. В том числе и о возможном продлении времени продажи алкоголя в магазинах (сейчас разрешено до 21 часа), чтобы тем самым лишить псевдо-бары (с которым власти борются уже не первый год) клиентов.

Добавим также, что ОПАК намеревалась сократить время продажи алкоголя в пивном общепите. Сейчас они могут работать круглосуточно, а общественники предлагают сделать время работы до 23 часов. Но на эту сессию этот вопрос выносить пока не стали.

И, кстати, добавим: регион вообще имеет право и вовсе запретить работу пивнушек в жилых домах. В Алтайском крае на такие крайние меры пока не собираются переходить.