«Надо бежать вдвое быстрее». Бюджет Алтайского края на 2021 год приняли в первом чтении

112 млрд рублей - в такой сумме расходов депутаты Алтайского края утвердили бюджет на 2021 год в первом чтении в четверг, 29 октября. Ко второму чтению, которое состоится через месяц, этот параметр, скорее всего, еще будет увеличен. Большинство народных избранников документ поддержали, но с оговорками.

Итак, основные параметры бюджета:

106,5 млрд руб. - доходы, в том числе:

58,2 млрд руб. - собственные доходы

47,9 млрд руб. - поступления из федерального бюджета

112,4 млрд руб. - расходы

5,8 млрд руб. - дефицит

В следующем году регион должен заработать самостоятельно (налоговые и неналоговые доходы):

20,8 млрд руб. - НДФЛ

13,4 млрд руб. - налог на прибыль организаций

13,2 млрд руб. - акцизы

2,1 млрд руб. - транспортный налог

2,5 млрд руб. - налог на совокупный доход

4,2 млрд руб. - налог на имущество организаций

0,57 млрд руб. - иные доходы

1,1 млрд руб. - неналоговые доходы

Каким будет бюджет 2021 года?

Проект бюджета депутатам представил зампред правительства, министр финансов Данил Ситников.

Он сообщил, что в казне будет заложено увеличение зарплаты «указным» категориям бюджетников, выполнение всех социальных обязательств, реализация напроектов и программы социально-экономического развития региона.

Основные направления расходов:

заработная плата с начислениями - 32,6 млрд руб. (+ 11% к прошлому году)

меры соцподдержки - 25,2 млрд руб. (+ 7%)

траты на общее образование - 13,3 млрд руб. (+4%)

траты на дошкольное образование - 6,1 млрд руб. (+55%)

взносы в ТФОМС - 12,7 млрд руб. (3%)

дорожный фонд - 10,8 млрд руб. (-1%)

Также министр добавил, что в следующем году будет проиндексирована компенсация на оплату ЖКУ, ЕДВ для сельских педагогов, компенсация на питание школьников заменена на ежегодную выплату.

По доходам еще ожидаются поступления из федерального бюджета (в том числе на пособия на детей 3-7 лет). Сколько точно еще получит регион, будет известно позднее.

Что говорят депутаты

За принятие закона в первом чтении проголосовало 52 из 64 депутатов, присутствовавших на сессии. Документ поддержали члены фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ (семь из девяти депутатов). Против были 11 депутатов от ЛДПР и КПРФ (только два коммуниста). И еще один воздержался от голосования.

«Оцениваем положительно»

Глава фракции ЕР Сергей Приб отметил, что бюджет принимается в непростых условиях, и поэтому нужно было четко расставить приоритеты.

«Мы положительно оцениваем документ. У нас хорошие показатели в условия нестабильной экономической ситуации. Во многих регионах происходит снижение доходов», - сказал он.

При этом ЕР предлагает проиндексировать материнский капитал, детские выплаты и единовременные денежные выплаты региональным льготникам.

«Этого мало»

Глава фракции СР Александр Молотов сказал, что он и его коллеги поддерживают бюджет, но с принципиальными предложениями.

«Как говорил Чеширский кот: нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Да, в сегодняшней ситуации существенно нарастить доходы просто нельзя. Но все-таки нужно увеличивать и доходы, и расходы. Особенно в сфере здравоохранения: и зарплату медработникам поднимать, и улучшать материально-техническое состояние учреждений, закупать новые томографы, аппараты для тестирования на коронавирус, увеличивать расходы на льготные лекарства», - отметил Молотов.

Найти дополнительные средства он предложил за счет увеличения госдолга - возобновить практику заимствования, чтобы решить насущные проблемы.

Также фракция предлагает снизить налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения (чтобы решить проблему, возникающую при отмене ЕНВД), провести индексацию выплат ветеранам труда, труженикам тыла и зарплат рядовым государственным и муниципальным служащим, и ввести выплаты семьям с детьми в возрасте от 16 до 18 лет.

«Провалы на фронтах»

ЛДПР бюджет не поддержала, потому что в нем нет важного направления работы - сокращения оттока населения, сказал глава фракции Владимир Семенов.

Также либерал-демократ раскритиковал ситуацию в здравоохранении и призвал направить туда больше средств.

«Все для фронта, все для победы. Но не хочется, чтобы наши полководцы руководствовались принципом «не числом, а умением» и не использовали медиков как солдат в штрафных ротах. Мы видим провалы на фронтах первичной помощи, диагностики, скорой помощи и даже моргов. Мы хорошо и быстро хороним. Но в этом нет заслуги минздрава. Виктор Петрович, еще не поздно принять решения и изменить ситуацию», - сказал Семенов.

«Не вылечить больного»

Глава фракции КПРФ Мария Прусакова была еще более метафорична в своей критике.

«Регионы, как и больные люди, переносят коронавирус по-разному: кто-то c соплями и чиханием, а кто-то с летальным исходом. Боюсь, что для экономики Алтайского края актуален все-таки второй вариант. Виктор Петрович, я не завидую вам в вашей ситуации. Но не могу согласиться с оценкой о роли оптимизации. Это был процесс уничтожения системы здравоохранения. Когда один рентген-аппарат на три района, что удивляться», - сказала коммунистка.

По ее словам, бюджет 2021 года не отражает текущую ковидную ситуацию и не поможет «вылечить больного» в условиях, когда даже «не поставлен диагноз». Повторимся, что коммунисты снова не были единогласны в голосовании. Против были только двое депутатов: сама Прусакова и Вероника Лапина. Остальные были за бюджет.

За здравоохранение вступился депутат-единоросс-врач Александр Лазарев. Он заверил, что в регионе делается все возможное для борьбы с коронавирусом.

Бюджет 2020 года

Кроме того, нас сессии депутаты внесли поправки в бюджет 2020 года. Это произошло из-за дополнительных поступлений из федерального бюджета на 16,7 млрд рублей (всего в текущем году регион получит 73,5 млрд). Доходы были увеличены до 129,1 млрд рублей, расходы - 135,9 млрд рублей. На 1,1 млрд увеличен дефицит.

«Это связано со снижением налоговых и неналоговых доходов бюджета, которое произошло в следствие ухудшения экономической ситуации в регионе из-за распространения новой коронавирусной инфекции», - пояснили в министерстве финансов.