Новый сквер на Ускова-Взлётной в Барнауле открылся для посещения

Новая зелёная зона на пересечении улиц Ускова и Взлетной в Барнауле открылась для посещения раньше запланированного срока, несмотря на то, что из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса непосредственные работы в будущем сквере стартовали поздно. 8 августа три бригады рабочих СК «Город» приступили к благоустройству, а уже 26 октября комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула принял объект.

Сквер на Ускова

Отметим, что зелёная зона на пересечении Ускова и Взлётной была создана «с нуля». Данная территория стала одной из победивших в интернет-голосовании, в ходе которого жители Барнаула выбирали подлежащие благоустройству объекты. И действительно, Индустриальный район, особенно та его часть, где ведётся активная квартальная застройка, испытывает явный дефицит новых зелёных зон, поэтому необходимость создания здесь таковых очевидна.

В сквере на пересечении улиц Взлётной и Ускова высажено около трёх сотен деревьев, среди них: дубы, яблони, черёмуха, сосны, ели, около 200 кустарников, а также устроен газон площадью почти 8,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, здесь установили 56 скамеек, две банкетки, 23 урны, шесть городских лежаков, поставили два флюгера, установили две перголы, навесы от солнца, смонтировали 59 фонарных столбов со светильниками, уплотнили основание для дорожек парка и уложили покрытие, сделали бордюры. Ранее в сквере планировалось сделать небольшой искусственный водоём, однако впоследствии в центр пространства вместо него решили поместить альпийскую горку. Дорожки в сквере вымощены тротуарной плиткой.

Новый сквер на Ускова-Взлётной в Барнауле открылся для посещения

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк высоко оценил проект сквера и особо подчеркнул, что над его созданием трудились молодые архитекторы, в итоге добившиеся хорошего результата. Кроме того, администрацией города был проведён опрос местных жителей, с целью выяснения их мнения о том, как именно следует благоустраивать зелёную зону на пересечении улиц Ускова и Взлётной.

Отдельный вопрос возникал по водоотведению. Местные жители обратили внимание на лужи между зелёной зоной и зданием на проспекте Энергетиков,2. Однако в городской администрации разъяснили, что этот участок в зелёную зону не входит, а предназначен под строительство дороги с центральной аллеей по Энергетиков от Взлетной до Власихинской. В настоящее время соответствующая проектная документация проходит экспертизу. Здесь планируется строительство двух проезжих частей с центральной аллеей для пешеходов, линии наружного освещения, тротуаров, а также закрытой системы ливневой канализации. Таким образом, проблема застоя воды исчезнет в процессе обустройства данной территории. Сроки начала работ будут определяться, исходя из старта реализации федерального проекта «Жилье». Ориентировочно, это 2021-2024 годы.

Градоначальник Барнаула Вячеслав Франк отдельно отмечал, что по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко Барнаулу было дополнительно выделено 40 млн рублей, из которых 17 млн вложили как раз в новый сквер на Ускова-Взлётной, а остальные средства направили на парк «Изумрудный».

Новый сквер на Ускова-Взлётной в Барнауле открылся для посещения

Парк «Изумрудный»

Что касается ещё одной победившей в интернет-голосовании территории – парка «Изумрудный» – то работы здесь продолжаются. Сроки сдачи объекта установлены до 1 ноября. Здесь уже оборудована велопешеходная дорожка, устроен бордюр, высажены деревья и газон, в настоящее время в парке завершается монтаж наружного освещения: по проекту здесь планируется установить 105 фонарных столбов со светильниками.

Общая стоимость выполнения работ по благоустройству общественных территорий согласно муниципальному контракту составила почти 50 млн рублей. Работы проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула», входящей в национальный проект «Жильё и городская среда».

Обращаем внимание, что в настоящее время проводится очередное рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые предполагается благоустроить в 2021 году. До 2 ноября барнаульцы выбирают шесть локаций из предложенных 41, проголосовать можно только один раз. Итоги голосования подведёт общественная комиссия, после чего станет известно, какие общественные территории Барнаула будут благоустроены в следующем году.

Итоги предыдущего интернет-голосования были подведены 29 ноября 2019 года. На выбор жителям Барнаула было предоставлено 44 территории (список участков претерпевал некоторые изменения, поскольку на основании предложений граждан и организаций были исключены неактуальные объекты и добавлены объекты, имеющие более высокую значимость для горожан) в пяти районах города. Всего в голосовании приняли участие 56 611 человек. Практически с самого начала в лидеры вышли три территории: «Парк Изумрудный» (17,5% голосов), Мизюлинская роща (17,4% голосов), зелёная зона на пересечении улиц Ускова и Взлетной (17,1% голосов).