Умерло 14, заразилось – 216 человек. Коронавирус по-прежнему свирепствует в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки зафиксировано 216 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 122 пациента, умерло – 14 человек. Из них от COVID-19 – шестеро. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По состоянию на 29 октября в инфекционных госпиталях с коронавирусом пребывает 2 093 человека, ещё 2 405пациентов лежат там с похожей на него пневмонией, 319 – по иным причинам. 1 411 пациентов с вирусной пневмонией долечиваются амбулаторно, количество бессимптомников составляет 6 419 человек. Тяжелобольных – 480, из них подключён к аппаратам ИВЛ – 151.
Общее число заразившихся в крае достигло 18 781 человек, в том числе, 1 359 детей. выздоровело – 15 936 человек. За весь период умерло 748 человек (все взрослые), в том числе, 361 – от коронавируса и 383 – по иным причинам.
К настоящему моменту в регионе развернуто 29 госпиталей на 5438 коек, почти половина из них подключены к кислороду – 2615, 503 – реанимационные