Умерло 14, заразилось – 216 человек. Коронавирус по-прежнему свирепствует в Алтайском крае

Новости 29.10.2020 12:20 1057

В Алтайском крае за минувшие сутки зафиксировано 216 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 122 пациента, умерло – 14 человек. Из них от COVID-19 – шестеро. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По состоянию на 29 октября в инфекционных госпиталях с коронавирусом пребывает 2 093 человека, ещё 2 405пациентов лежат там с похожей на него пневмонией, 319 – по иным причинам. 1 411 пациентов с вирусной пневмонией долечиваются амбулаторно, количество бессимптомников составляет 6 419 человек. Тяжелобольных – 480, из них подключён к аппаратам ИВЛ – 151.

Общее число заразившихся в крае достигло 18 781 человек, в том числе, 1 359 детей. выздоровело – 15 936 человек. За весь период умерло 748 человек (все взрослые), в том числе, 361 – от коронавируса и 383 – по иным причинам.

Из 18 781 заболевших: 5690 – у больных внебольничной пневмонией, 7276 – у заболевших ОРВИ, в 5815 случаях – бессимптомное течение. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 647 571 человек, за прошедшие сутки – 6631.