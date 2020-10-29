Жителям Алтайского края доступен новый семейный тариф с безлимитным интернетом и подпиской на онлайн-кинотеатр МТС ТВ

МТС сообщает о запуске новых тарифных предложений с экосистемными цифровыми сервисами для всей семьи.
Новый тариф объединяет несколько продуктов цифровой экосистемы и создает совершенно новые возможности для управления цифровыми сервисами в семье. Теперь можно смотреть ТВ, фильмы, сериалы, мультфильмы на нескольких гаджетах одновременно, пользоваться домашним интернетом на максимальных скоростях, без ограничений совершать голосовые вызовы между членами семьи, делиться высокоскоростным мобильным интернетом, и не бояться, что в какой-то момент трафик закончится, так как он – безлимитный.
«Мы подумали и о безопасности — в рамках нового предложения вся семья автоматически будет защищена от спам-звонков. Тарификация построена таким образом, чтобы семья получала существенную экономию по сравнению с покупкой каждого цифрового сервиса по отдельности. Мы конструировали данное предложение, ориентируясь на запросы и пожелания наших клиентов и планируем продолжать увеличивать количество новых сервисов в наших тарифах», — отметила директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова.
Новые тарифы «МЫ МТС+» и «МЫ МТС» состоят из пакета голосовых услуг, безлимитного мобильного и домашнего интернета, подписки на онлайн-кинотеатр МТС ТВ и кабельного ТВ. Для этих предложений действует постоплатный метод расчётов. Предложения доступны для всех регионов России, где действует сеть МТС.
Тарифное предложение «МЫ МТС+»:
Тарифное предложение «МЫ МТС»: