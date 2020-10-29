Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали медикаменты ковидному госпиталю в Барнауле

Новости компаний 29.10.2020 14:50 296

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали городской больнице №5 Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь, партию наиболее востребованных медицинских препаратов.

Предприятие приобрело 200 упаковок медицинского препарата стоимостью более 4,5 млн рублей. Это вторая закупленная партия: в сентябре ковидному госпиталю передали 100 флаконов препарата. Он помогает пациентам с особо сложным течением заболевания: сдерживает развитие инфекции и предупреждает поражение внутренних органов.

«Мы всячески стремимся поддержать медицинский персонал пятой городской больницы, который сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19. Врачи ежедневно спасают жизни и поддерживают здоровье пациентов со всего региона. Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса COVID-19», – отметил член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Александр Уманец.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» также поддержали медиков ковидного госпиталя - закупили для городской больницы №5 Барнаула 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов, аппарат для гемодиализа "Искусственная почка", стоимостью более 1,4 млн рублей.

Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 5,3 млн рублей. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении машины скорой помощи, более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток, защитных экранов для лица.