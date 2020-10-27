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Глава Роспотребнадзора Анна Попова стала заслуженным работником алтайского здравоохранения

Новости
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Главному государственному санитарному врачу Российской Федерации Анне Поповой присвоено почётное звание заслуженного работника здравоохранения Республики Алтай. Соответствующий указ глава региона Олег Хорохордин подписал 16 октября.

Этим же числом датирован ещё один указ Хорохордина, согласно которому председатель избирательной комиссии Республики Алтай Дмитрий Степанов представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«За заслуги в реализации и защите избирательных прав граждан, значительный вклад в подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», – гласит текст документа.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко в сентябре получил медаль за заслуги перед космонавтикой.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: rospotrebnadzor.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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