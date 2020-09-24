Несколько депутатов АКЗС заболели коронавирусом или ОРВИ

Новости 29.10.2020 10:42 574

12 депутатов парламента Алтайского края заболели (кто-то и ковидом), но все же принимают участие в сессии, которая проходит в четверг, 29 октября. Еще четыре народных избранника вообще выпали из процесса по разным причинам. Об этом в начале заседания сообщил председатель АКЗС Александр Романенко.

Несколько депутатов АКЗС заразились коронавирусом Новости 24.09.2020 13:17

По словам спикера, из 68 депутатов участие в сессии принимают 64. Конкретную причину отсутствия четырех человек он не назвал. Очевидно, в этом списке - находящийся под стражей в рамках расследования уголовного дела Всеволод Кондратьев. Также по данным «Политсибру», в больнице находятся справедливоросс Михаил Никишанин и коммунист Вячеслав Початов. Участие в сессии по болезни не принимает и новооизбранный депутат Максим Кочев.

Еще 12 депутатов больны, но все же смогли подключиться к работе, добавил Романенко. В их числе еще один новый депутат Григорий Бахтин. Скорее всего, речь про единоросса Николая Данилина и справедливоросса Владислава Вакаева. Как ранее стало известно «Политсибру», они сдавали тесты на коронавирус. Вакаев, кстати, сообщал в соцсетях о том, что болен коронавирусом. Ковид есть и у нескольких других депутатов, а также есть больные ОРВИ. По данным разных источников, болеют или контактные, но работают коммунист Максим Талдыкин, единороссы Наталья Цепенко и Алексей Найден.

«К сожалению, пандемия коснулась и депутатов», - добавил Романенко.

Отметим также, что сессия снова проходит в дистанционном формате. В зале заседания присутствуют только руководство АКЗС, главы комитетов и фракций, представители правительства, в том числе лично губернатор Виктор Томенко. Остальные работают по видеоконференцсвязи.