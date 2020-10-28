Коечный фонд Алтайского края заполнен на 88,6%

Новости 29.10.2020 11:05 457

На утро 29 октября коечный фонд Алтайского края заполнен на 88,6%, сообщает региональный Минздрав.

К настоящему моменту в регионе развернуто 29 госпиталей на 5438 коек, почти половина из них подключены к кислороду – 2615, 503 – реанимационные. На этой неделе дополнительно был развернут госпиталь на базе Локтевской ЦРБ (50 коек) и вновь начал работать госпиталь на базе Центра охраны материнства и детства, но уже для лечения взрослых пациентов (108 коек).

В ковидных госпиталях находятся 4817 пациентов. 2093 из них – с подтверждённым коронавирусом, 2405 – с вирусной пневмонией и 319 – с иными заболеваниями. По информации на утро 29 октября за прошедшие сутки из ковидных стационаров выписаны 353 человек, госпитализированы 269 человек.

В министерстве уточняют, что перераспределение пациентов, происходит и внутри госпитальной базы всех больниц. То есть пациента могут перевести из одного медучреждния в другое, но в статистике это фиксируется, как выписка и новая госпитализация.