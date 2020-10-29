На утро 29 октября коечный фонд Алтайского края заполнен на 88,6%, сообщает региональный Минздрав.
К настоящему моменту в регионе развернуто 29 госпиталей на 5438 коек, почти половина из них подключены к кислороду – 2615, 503 – реанимационные. На этой неделе дополнительно был развернут госпиталь на базе Локтевской ЦРБ (50 коек) и вновь начал работать госпиталь на базе Центра охраны материнства и детства, но уже для лечения взрослых пациентов (108 коек).
В ковидных госпиталях находятся 4817 пациентов. 2093 из них – с подтверждённым коронавирусом, 2405 – с вирусной пневмонией и 319 – с иными заболеваниями. По информации на утро 29 октября за прошедшие сутки из ковидных стационаров выписаны 353 человек, госпитализированы 269 человек.
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел первое заседание рабочей группы по подготовке к созданию нового ковидного госпиталя