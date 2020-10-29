Сенатор Белоусов рассказал о необходимости вовлекать молодежь в международные проекты

Зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от алтайского краевого Заксобрания Сергей Белоусов высоко оценил проходящий на Алтае международный научный молодежный форум «Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая».

«Это очень хорошая практика, когда молодежь стран Большого Алтая: а именно, приграничных регионов России, Монголии, Китая и Казахстана на научных сессиях, посвященных изучению традиционной культуры тюркских народов, тюркской филологии, духовного наследия тюркского мира, ищут и находят те скрепы, что объединяли эти народы века», – заметил парламентарий.

По его словам, молодым ученым в офлайн и онлайн форматах, будут предложены лекции ведущих ученых-тюркологов России, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации азиатских университетов, активным членом которой является Алтайский государственный университет.

Заявленная цель Форума заключается в интеграции молодежного научного сообщества России и стран СНГ. Тот факт, что научная интеграция молодых ученых, сопровождается ростом культуры межнационального, межэтнического и межконфессионального общения понятен и неоспорим, уверен парламентарий. А сегодня, как выясняется, всего этого, к сожалению, крайне не хватает при выстраивании межгосударственных взаимоотношений между отдельными государствами, возникшими на постсоветском пространстве.

Сергей Белоусов отметил, что на Алтае есть хорошая практика работы координационного совета «Наш общий дом Алтай», объединяющий органы власти, представителей науки, бизнеса, образования Алтайского края, Республики Алтай, Восточно-Казахстанской области (Казахстан), Сунцзян-Уйгурского автономного региона (КНР), Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков Монголии.