Over 9000: сколько рабочих мест создано в Алтайском крае с начала года

За девять месяцев 2020 года в Алтайском крае создано и модернизировано 9,2 тысячи рабочих мест в 3,1 тысячи организаций региона. Краевое управление по труду и занятости населения сообщает, что это – 61,5% от плана на текущий год (15 тысяч рабочих мест).

По сравнению с январём-сентябрём 2019 года темпы создания рабочих мест снизились, особенно в таких отраслях, как торговля, общепит, гостиничный бизнес, и сфере услуг. Рост показала сфера образования. Здесь создано и модернизировано почти в 1,5 раза больше рабочих мест, чем в предыдущем году – 272 против 155.

Сообщается также, что количество модернизированных рабочих мест в крае выросло на 25% – с 394 до 528 мест. В основном, модернизация затрагивает сельское хозяйство (147 мест), энергетику и ЖКХ (129 мест), а также обрабатывающие отрасли (94 места).

Over 9000: сколько рабочих мест создано в Алтайском крае с начала года

По итогам лета безработица в Алтайском крае выросла на 6,1%. Во всех остальных регионах Сибирского федерального округа рост был гораздо выше.