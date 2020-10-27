Умер почетный гражданин Алтайского края Павел Гуков

Новости 29.10.2020 9:20 504

Участник Великой Отечественный войны, почетный гражданин Алтайского края Павел Гуков скончался на 98-м году жизни, передает пресс-служба краевого парламента.

Павел Иванович родился 25 октября 1923 года в селе Ключи Ключевского района. В годы войны был механиком-водителем танка Т-34, участвовал в Сталинградской битве, дошел до Берлина. Имеет множество наград и медалей.

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После войны работал учителем биологии и черчения в ключевской школе. В разные годы был завучем и директором школы, главой районного отдела народного образования.

Занимался активной общественной, краеведческой и просветительской деятельностью в районе. Павел Гуков - один из основателей музея в поселке Целинный Ключевского района и инициатор сооружения стелы участникам ВОВ.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко, члены Совета Федерации и Госдумы от Алтайского края, члены правительства и депутаты АКЗС выражают соболезнования родным и близким.

Павла Гукова похоронят в поселке Целинном Ключевского района в четверг, 29 октября.