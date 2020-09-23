Совместно и оперативно. Единороссы призвали ускорить газификацию Алтайского края

Новости 28.10.2020 17:10 360

Депутаты фракции «Единая Россия» в краевом парламенте предложили создать рабочую группу по газификации региона, чтобы найти решение накопившихся проблем в сфере газификации Алтайского края. А проблем много: с одной стороны не осваиваются все деньги, которые получает регион, с другой - жители сами не спешат подключаться.

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В регионе построено более 5 тысяч километров газопровода, за последние пять лет на эти цели израсходовано 2,6 млрд рублей, сказал на заседании министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев. Природным газом пользуются 360 тысяч человек, но это всего лишь треть жителей, которые могли бы уже сегодня подключиться к сети. Часто проблема в цене подключения.

В то же время секретарь реготделения ЕР, председатель АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что и министерство освоило не все средства на газификацию, которые им предоставили.

А замруководителя фракции Андрей Осипов призвал создать рабочую группу для ускорения развития газификации. Туда стоило бы включить специалистов правительства Алтайского края, экспертов и депутатов.

«Планируемая совместно с «Газпромом» программа газификации Алтайского края, рассчитанная на 2021-2025 годы, предполагает большие инвестиции не только со стороны частной компании, но и со стороны бюджета региона. Чтобы нам осуществить предполагаемую газификацию, включающую строительство газопроводов на Алейск, Рубцовск и Славгород, необходимо все накопившиеся вопросы решать совместно и оперативно», - добавил Осипов.

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Кроме того, на заседании обсудили мусорную реформу. Сейчас уже более 82% жителей края (1,9 млн человек) имеют доступ к централизованному вывозу мусора. Но в части населенных пунктов просто нет средств на установку контейнеров.

«К примеру, в Павловском районе 12 сёл имеют судебные решения на сумму порядка 15 млн рублей. Для муниципалитетов - это внушительные суммы. Необходимо менять ситуацию», - сказал депутат-единоросс Анатолий Вытоптов.

Единороссы предложили увеличить дотации муниципалитетов на оборудование контейнерных площадок в 2021 году.