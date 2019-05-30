Еда, одежда и… всё. Два Алтая стали аутсайдерами по благосостоянию семей

Новости 28.10.2020 15:10 662

Республика Алтай стала худшей в опубликованном FinExpertiza списке десяти регионов РФ с самым низким благосостоянием семей. Алтайский край в эту десятку тоже вошёл.

Согласно данным исследования, в Республике Алтай доля домохозяйств, которым хватает денег лишь на еду и одежду, в апреле-июне 2020 года составила рекордные 75,9%, то есть, более, чем три четверти всего населения региона. В Алтайском крае ситуация немногим лучше – здесь доля семей, которым хватает денег лишь на еду и одежду, составила 68,9%, то есть две трети всех жителей края.

У соседей по федеральному округу дела тоже обстоят не намного лучше. Так, например, в Томской области у 27,2% семей денег хватает лишь на еду. В Тыве этот показатель достигает 25%, в Новосибирской области – 23,5%.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что во время первой волны пандемии коронавируса особенно сильно пострадали молодые семьи. Этому способствовали несколько факторов. Во-первых, среди молодежи высока доля работников сферы услуг, которая понесла наибольший ущерб в связи с карантинными ограничениями и падением массового спроса. При этом молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили той помощи, которую государство оказало семьям с детьми. Кроме того, при оптимизации штата достаточно часто под сокращение попадают молодые неопытные специалисты. Также у молодежи, в большинстве случаев, отсутствуют достаточные накопления «на черный день».