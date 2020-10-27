Роспотребнадзор нашел «ковидные» нарушения в трех общепитах барнаульского ТЦ «Галактика»

Новости 28.10.2020 14:56 459

Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю проверило 14 предприятий общепита, расположенных в торгово-развлекательном центре «Галактика». Нарушения санитарных требований нашли только в некоторых из них, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

«Мы выявили нарушения в трех предприятиях. И с каждой проверкой их выявляется все меньше. Предприниматели и юридические лица стали более ответственно относится к мероприятиям по профилактике распространения коронавируса», - рассказала заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Роспотребнадзора Ольга Бархатова.

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А нарушения такие: отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, отсутствие маркировки и инструкции на флаконах с дезсредствами.

Если предприятия не устранят эти огрехи до повторной проверки, то им грозит штраф от 15 тысяч рублей для физлиц до 500 тысяч для юрлиц

Добавим, что проверка прошла 27 октября. Кроме сотрудников Роспотребнадзора работу общепита также оценивали полицейские, представители ОНФ и дружинники.

Ранее нарушения нашли в ТРЦ «Пионер».