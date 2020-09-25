Выдача ипотеки в Алтайском крае продолжает бить рекорды

Новости 28.10.2020 14:30 360

За сентябрь в Алтайском крае было выдано на 14% ипотечных кредитов больше, чем за август, а по сравнению с сентябрём 2019 года их выдача увеличилась на 81%. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Рост ипотечного кредитования в Алтайском крае находится почти что на уровне среднероссийского показателя (+82%). Нынешний объем выдач ипотечных кредитов назван историческим рекордом для российской банковской системы. Гендиректор ОКБ Артур Александрович отметил, что такой рост обусловлен, в первую очередь, низкой процентной ставкой по льготной ипотеке на новостройки и снижению ключевой ставки ЦБ. В тоже время, низкие ставки, в свою очередь, привели к удорожанию квадратного метра и средней суммы ипотечного кредита, что также сказалось на объемах кредитования. При этом, несмотря на то, что ипотечные кредиты сегодня небывало дёшевы, рост цен на недвижимость и снижение реальных доходов населения привели к тому, что ипотеку люди берут на рекордно длительные сроки.

Что касается роста цен, то член общественного совета при управлении Росреестра Алтайского края Марина Ракина в конце сентября отмечала в конце сентября взрывной рост спроса – практически на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Вместе с тем, замдиректора СК «Алгоритм» Владимир Чернышев заявил, что цены на жильё будут и впредь расти, в том числе, из-за перехода на проектное финансирование.

ОКБ приводит данные по шести регионам Сибирского федерального округа: Омской, Иркутской и Новосибирской областям, Алтайскому и Красноярскому краям, а также Кузбассу. В процентном отношении наибольший рост выдач наблюдается в Красноярском крае (+105% за год), за месяц объёмы выдач больше всего увеличились в Иркутской области (+30%), а в абсолютных цифрах рекордсменом стала Новосибирская область, в которой выдано ипотеки на 10 млрд рублей.