Алтайские депутаты просят Госдуму расширить число получателей доплаты к страховой пенсии

Новости 28.10.2020 12:55 322

Депутаты парламента Алтайского края уже во второй раз обратятся в Госдуму с просьбой изменить федеральный закон о страховых пенсиях. Это нужно, чтобы устранить несправедливость по отношению к работникам села, которых оставили без доплаты. Соответствующую инициативу рассмотрят на сессии АКЗС в четверг, 29 октября.

С начала 2019 года в России ввели ежемесячную доплату в 25% от размера страховой пенсии по старости или по инвалидности. На нее могут рассчитывать люди, которые отработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Но только те, кто до сих пор продолжает жить в селе. Те, кто на пенсии перебрался в город, например, уже в силу возраста не смог оставаться в частном доме или село было присоединено к городу, выплаты не получают

«Лишение граждан, не проживающих в сельской местности, но имеющих значительный стаж работы в сельском хозяйстве, надбавки не отвечает принципам социальной справедливости и ставит в неравное положение лиц, одинаково трудившихся в тяжелых условиях. Факт длительной работы в сельском хозяйстве сам по себе уже является самостоятельным и достаточным основанием для получения надбавки к страховой пенсии», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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В 2019 году с этим предложением выступили представили всех четырех фракция АКЗС: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Но тогда ГД отклонила эту поправку. Теперь снова все четыре политические силы настаивают на повторном обращении. С докладом на эту тему выступит глава фракции ЛДПР Владимир Семенов.

Депутаты предлагают давать повышение фиксированной выплаты к пенсии по старости и по инвалидности вне зависимости от проживания в сельской местности.

Как пояснили «Политсибру» в алтайском отделении Пенсионного фонда, в 2019 году надбавка в 25% составила 1333 рубля (вместе со страховой частью получалось чуть более 5,3 тысяч в месяц). В 2020 году - уже 1421 рубль (общая выплата - 7,1 тысяча рублей).

По данным ПФР на 25 сентября 2020 года в Алтайском крае надбавку получают 35791 пенсионер. А в целом по стране, по информации АКЗС, более 840 тысяч. И не получали (из-за ограниченных условий закона) - 346 тысяч человек.