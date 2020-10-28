Плюс 218. коронавирус на Алтае не снижает обороты

Новости 28.10.2020 12:30 535

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 218 новых случаев заболевания коронавирусом. Заболевшие обнаружены в следующих территориях: Барнаул - 77, Бийск – 22, Рубцовск – 16, Заринск – 13, Алейск – 11, Новоалтайск, Первомайский район – по 9 заболевших, Калманский район – 8, Шипуновский район – 7, Локтевский район – 6, Славгород, Бийский район – по 5 заболевших, Белокуриха, Усть-Пристанский район – по 4 заболевших, Алейский, Поспелихинский район – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, Змеиногорский, Троицкий районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Косихинский, Кулундинский, Табунский район – по 1 заболевшему,

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 18 565 человек, уже выздоровело – 15 814.

По состоянию на 28 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 013 человек. Дома - 4 пациента.

Кроме этого, 2 399 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 301 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 381 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят долечивание на дому. 6 599 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Количество тяжелобольных – 442, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

За сутки умерло 8 человек. 3 – непосредственно от коронавируса, остальные по иным причинам.

За весь период умерло 734 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 355 человек; иные причины смерти – 375 человек; на экспертизе – 4 человека.

Всего для ковидных пациентов развернуто 5438 койки, к кислороду имеют подключение 2615, с ИВЛ – 503. Резервных коек на сегодня - 725.

Из общего числа заболевших 304 случаев – завозные, в т.ч. 117 – из-за рубежа; 10 356 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 18 565 заболевших: 5643 – у больных внебольничной пневмонией, 7117 – у заболевших ОРВИ, в 5805 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 640 940 человек, за прошедшие сутки – 6 594.