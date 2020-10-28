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Труп в коридоре. Алтайский минздрав рассказал об очередной ковидной «страшилке».

Новости
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В интернет появился пост, в котором  женщина, представившаяся родственницей одной из пациенток ковидного госпиталя, развернутого на базе горбольницы №3, рассказывает, что в медучреждении якобы двое суток лежал труп умершей пациентки, якобы от него даже распространился неприятный запах.  При этом убрали его, якобы только  с приездом силовиков.  

В минздраве эту ситуацию проверили и рассказали о мягко говоря неточностях.  

«Информация значительно искажена. Умерший был упакован в спецмешок и находился на каталке в изолированном от пациентов помещении. Мы бы сами хотели, чтобы этот процесс был значительно ускорен, но, к сожалению, это зависит не от нас»,  прокомментировал ситуацию главврач учреждения Александр Шпиготский. .

Он пояснил, что действительно в ковидном госпитале городской больницы №3 происходит некоторая задержка при вывозе умерших пациентов, но она не превышает 10-15 часов. Причина заключается в том, что для транспортировки трупов должен использоваться только специализированный транспорт. Данный вид услуги медорганизациям оказывают сторонние компании, которые не справляются с объемом работы.

Работа медорганизаций со специализированной похоронной службой Барнаула взята минздравом на дополнительный контроль, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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