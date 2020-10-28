В правительстве Алтайского края разъяснили, кому будут оказывать плановую помощь

Новости 28.10.2020 10:30 977

Плановая госпитализация пациентов запрещена, а прививки по национальному календарю нет. Полноценным запретом плановой помощи это назвать нельзя, поэтому в регионе ввели термин «особый порядок» оказания плановой помощи. Что он подразумевает и кому будет оказана та самая плановая помощь?

Что запрещено ?

Временно приостановлено проведение плановой госпитализации пациентов.

Ограничена плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлиническом звене

Ограничено проведение плановой диспансеризации взрослого населения, проведение плановых профилактических осмотров населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп.

Что разрешено?

Пациента все же госпитализируют, если у него имеется заболевание, включенное в перечень социально значимых заболеваний (например, туберкулез, гепатит, сахарный диабет) и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (ВИЧ, а также большая часть социально значимых заболеваний). Будут госпитализированы и те пациенты, у которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью. При этом направление на госпитализацию может выдать только лечащий врач, руководствуясь состоянием здоровья пациента.

В поликлинике плановую помощь также окажут тем, у кого неоказание ее может привести к непоправимым последствиям для здоровья, или угрозу жизни. Пациент может обратиться в поликлинику или ФАП по поводу острых заболеваний, травм, обострений (декомпенсации) хронических заболеваний.

Специалисты будут принимать детей в «Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства».

Прививки в рамках национального календаря и по эпидемиологическим показаниям также продолжаются.

Детей первого года жизни в поликлиниках и ФАПАх будут по-прежнему осматривать педиатры.

Также продолжатся медосмотры для трудоустройства на работу и осуществления профессиональной деятельности, не приостановленной указом Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44.

Продолжатся осмотры по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы, для получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для получения справок на санаторно-курортное лечение, в образовательные учреждения.

Что изменится?

Минздрав приказал главным врачам краевых медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению увеличить количество медицинских бригад с привлечением узких специалистов. Они будут оказывать экстренную и неотложную помощь, в том числе на дому.

Пациенты из групп риска и состоящие под диспансерным наблюдением будут «вестись» дистанционно. Лекарственные средства им будут выписываться также дистанционно, при этом льготным категориям граждан препараты будут доставляться на дом, сообщает официальный сайт региона.