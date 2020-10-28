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В правительстве Алтайского края разъяснили, кому будут оказывать плановую помощь

Новости
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Плановая госпитализация пациентов запрещена, а прививки  по национальному календарю нет.  Полноценным запретом плановой помощи это назвать нельзя, поэтому в регионе ввели термин   «особый порядок» оказания плановой помощи.  Что он подразумевает и кому будет оказана та самая плановая помощь?

Что запрещено ?

  • Временно приостановлено проведение плановой госпитализации пациентов.  
  • Ограничена плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлиническом звене
  • Ограничено проведение плановой диспансеризации взрослого населения, проведение плановых профилактических осмотров населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп.

Что разрешено?

  • Пациента все же госпитализируют, если  у него имеется  заболевание, включенное в перечень социально значимых заболеваний (например, туберкулез, гепатит, сахарный диабет) и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (ВИЧ, а также большая часть социально значимых заболеваний).  Будут госпитализированы и те пациенты,  у которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью. При этом направление на госпитализацию может выдать только лечащий врач, руководствуясь состоянием здоровья пациента.
  • В поликлинике плановую помощь  также окажут тем, у кого неоказание ее может привести к непоправимым последствиям для здоровья, или угрозу жизни.   Пациент может обратиться в поликлинику или ФАП  по поводу острых заболеваний, травм, обострений (декомпенсации) хронических заболеваний.
  • Специалисты будут принимать детей в «Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства».
  • Прививки в рамках национального календаря и по эпидемиологическим показаниям также продолжаются.
  •  Детей первого года жизни  в поликлиниках и ФАПАх будут по-прежнему осматривать педиатры.
  • Также продолжатся медосмотры  для трудоустройства на работу и осуществления профессиональной деятельности, не приостановленной указом Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44.
  • Продолжатся осмотры по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы, для получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для получения справок на санаторно-курортное лечение, в образовательные учреждения.

Что изменится?

Минздрав приказал главным врачам краевых медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению увеличить количество медицинских бригад с привлечением узких специалистов. Они будут оказывать экстренную и неотложную помощь, в том числе на дому.

Пациенты из групп риска и состоящие под диспансерным наблюдением будут «вестись» дистанционно. Лекарственные средства им будут выписываться  также дистанционно, при этом льготным категориям граждан препараты будут доставляться на дом, сообщает официальный сайт региона.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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