Новый ковидный госпиталь в Барнауле может открыться не в ТЦ «Геомаркет»

Новости 28.10.2020 10:10 1384

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел первое заседание рабочей группы по подготовке к созданию нового ковидного госпиталя и призвал представителей краевых ведомств, городских служб, строителей и проектировщиков активно включиться в работу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что госпиталь будет развёрнут в закрытом ТЦ «Геомаркет», однако по данным источников «Политсибру», это ещё не факт, поскольку «Геомаркет» может не пройти по нормативам. Косвенно это подтверждается тем, что в релизе городской администрации «Геомаркет» нигде прямо не называется и отмечается поиск различных вариантов.

«В настоящее время рассматриваются варианты для создания на базе немедицинских организаций ковидного госпиталя. Это поможет разгрузить профильные учреждения, чтобы они могли оказывать плановую медпомощь. В проектном институте «Алтайгражданпроект» подготовили предварительную планировку одного из ТЦ города. План для анализа направлен всем членам рабочей группы. В ближайшее время он будет проанализирован специалистами», – гласит текст сообщения.

Заместитель гендиректора по производству «ПИ «Алтайгражданпроект» Тамара Павленко рассказала, что в первую очередь нужно разобраться с устройством инженерных сетей. Среди поставленных вопросов: увеличение мощностей имеющихся электрических подстанций, переустройство систем водоснабжения и канализования, вентиляции помещений, соблюдение требований пожарного надзора. Глава Барнаула подчеркнул, что на месте работ будет действовать штаб, задачей которого станет оперативное решение всех возникающих вопросов.

Возглавить рабочую группу по подготовке нового ковидного госпиталя Вячеславу Франку поручил накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В её состав вошли руководители региональных министерств здравоохранения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансов, администрации города, Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, инспекции строительного и жилищного надзора по Алтайскому краю, Сибирского управления Ростехнадзора, КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края», проектного института «Алтайгражданпроект», строительной компании «Союз», горбольницы №8, МКУ «Архитектура города Барнаула».