Суд впервые обязал алтайского предпринимателя оплатить выставленный счет за «Обращение с ТКО»

Новости 28.10.2020 9:35 508

Седьмой Арбитражный апелляционный суд Томска постановил взыскать с юридического лица, которое при заключении договора с регоператором указало не все свои торговые точки, почти 60 тысяч рублей за вывоз мусора. Таким образом, в Алтайском крае создан прецедент: когда уклоняющийся от оплаты этой услуги бизнес должен будет погасить образовавшуюся задолженность.

Достаточно значительное число юридических лиц и предпринимателей в барнаульской зоне либо до сих пор не заключили договор с региональным оператором «ЭКО-Комплексом», либо указывают в нем не полные сведения о количестве объектов. Они продолжают складировать свой мусор на контейнерные площадки частного сектора или многоквартирных домов. Перекладывая обязанность по оплате за вывоз на жителей.

Однако, подобная практика подошла к своему завершению. Седьмой Арбитражный апелляционный суд признал законными требования «ЭКО-Комплекса» к одному из юрлиц оплатить выставленный счет за все торговые точки. Ведь договор на вывоз отходов был лишь из магазина, расположенного в Барнауле. Еще шесть, находящихся в Калманском районе, на протяжении нескольких месяцев аналогичного документа не имели. По решению суда отсутствие заключенного договора не препятствует региональному оператору оказывать услугу в соответствии с типовым договором.

«Подтвержденный свидетелями со стороны потребительского общества факт вывоза мусора собственными силами сам по себе не освобождает ответчика от уплаты услуг истица с учетом его статуса регионального оператора, - говорится в постановлении суда. - Постановка иных выводов создавала бы предпосылки для нарушения собственниками ТКО экологически требований, установленных ФЗ N89, путем уклонения от оформления договорных отношений с регоператором, как единственно возможным субъектом по сбору, транспортированию и захоронению ТКО».

Суд принял решение взыскать с потребительского общества не только долг за вывоз мусора в размере почти 60 тысяч рублей, но и пени – более 7 тысяч рублей, и еще 5 тысяч рублей госпошлины по иску.

Кстати, Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное в пользу юрлица решение Арбитражного суда Алтайского края. Теперь при рассмотрении подобных дел постановление апелляционной инстанции будет браться за основу.

В свою очередь, документ позволяет региональным операторам начать активную судебную практику в отношении всех без исключения предпринимателей, которые по факту пользуются услугой «Обращение с ТКО», но не платят за нее.

«Мы уже приступили к подготовке нескольких сотен исков к юридическим лиц и индивидуальным предпринимателям барнаульской зоны, - рассказал заместитель генерального директора «ЭКО-Комплекса» Сергей Яремака. – Счет должникам выставляется с момента начала работы регионального оператора – с 1 января 2019 года».

При этом компания готова пойти на встречу предпринимателями. Тем, кто до конца года все-таки заключит договор на вывоз мусора, «ЭКО-Комплекс» спишет образовавшуюся задолженность. Всем остальным придется оплатить долг уже по решению суда.