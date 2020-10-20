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Приказы Поповых: в Алтайский край возвращаются «коронавирусные» ограничения

Новости
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Практически одновременно появились «антиковидные» документы за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой и министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.

Что запретил федеральный Роспотребнадзор?

Согласно постановлению главы Роспотребнадзора от 26 октября, масочный режим становится обязательным во всех регионах России. Если раньше его введение отдавалось на усмотрение губернаторов, то теперь данная мера постановлением федерального органа стала обязательной. Впрочем, в Алтайском крае масочный режим и без того действует. Вопрос заключается разве что в его соблюдении.

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Ни хлеба, ни зрелищ

Гораздо более существенным выглядит пункт, регулирующий деятельность фирм, предоставляющих зрелищно-развлекательные услуги, а также предприятия общепита. С 23:00 до 6:00 часов их деятельность запрещается. По сути, речь, по большей части, идёт о ночных клубах и работающих допоздна ресторанах.

Больше тестов и антисептика

Кроме того, местным органам власти поручено усилить дезинфекцию общественных мест и увеличить охват населения тестированием на COVID-19. Среднесуточно за семь дней должно тестироваться не менее 150 человек из 100 тысяч. Применительно к Алтайскому краю это означает, что ежедневно здесь должно делаться не менее 3475 тестов.

Приостановка плановой помощи в Алтайском крае

27 октября глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов издал приказ о приостановлении оказания плановой помощи в регионе. Из медосмотров разрешены лишь осмотры детей первого года жизни, призывные комиссии, медико-социальные экспертизы, медкомиссии для трудоустройства и т. п.

Также приказ предписывает главврачам организаций первичной помощи (поликлиники ФАПы, амбулатории) увеличить бригады, оказывающие помощь в экстренных и неотложных формах, в том числе, при вызове на дом, и привлечь к этому узких специалистов.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (3)

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Вася

В пандемию собрать день города.салют.стрижей.кто виноват?почему об этом молчат?

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Кот
Вася, это не скопления людей виноваты, а вирус, который активно усиливает 4G+ и 5G. Швеция и Бельгия запретили и там нет эпидемии и ограничений. Китай вырубили и тоже тишина, мол они четко инструкции исполняют. Нам устроили микроволновку и маскарад с масками. А по факту геноцид
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Мостостроевец
Кот, да да. Ещё баба Ванга предсказала: чума придет мор поветрие два ноля два ноля пятиголового гогодемона и выстоит те кто свалит башни его. Все же ясно: два ноля два ноля можно интерпретировать как 2020 год, пятиголовый демон - 5G, башни - вышки сотовой связи. Ещё стоит учитывать что земля плоская, а Китай расположен на краю небесной тверди и вселенский эфир благоприятно влияет на баф килдемоновской ауры. Да прибудет с нами три слона и черепаха.
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