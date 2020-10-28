Стало известно, сколько улиц будет отремонтировано в Барнауле по нацпроекту БКАД в 2021 году

Новости 27.10.2020 16:40 546

В 2020 году на ремонт и реконструкцию барнаульских дорог в рамках национального проекта из бюджетов различных уровней было выделено 1,2 млрд рублей. Всего за четыре года участия в федеральном нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Барнауле было отремонтировано свыше ста магистралей. В общей сложности на эти цели было потрачено около четырёх миллиардов рублей. И останавливаться городские власти на этом не планируют.

Какие объекты войдут в нацпроект БКАД в 2021 году

Ремонт дорог

Уже сформирован список объектов, которые будут сделаны по БКАД в 2021 году. В него вошли 19 улиц Барнаула, включая значимые транспортные артерии: улица Северо-Западная (от проспекта Ленина до улицы Советской Армии), Змеиногорский тракт (от улицы Аванесова до Южного тракта), Павловский тракт (от улицы Сельскохозяйственной до улицы Солнечная Поляна), которые будут отремонтированы. Кроме того, в следующем году запланирован ремонт дорог по маршрутам движения общественного транспорта в микрорайонах Спутник и Авиатор.

Реконструкция мостов

Помимо ремонта дорог в рамках нацпроекта ведётся также реконструкция мостов. В частности, в планах на 2021 год значится ремонт моста через Барнаулку по улице Челюскинцев, а также завершение уже начатого ремонта моста через реку Власиха.

Дорожное строительство

Стоит отметить, что дороги в Барнауле не только ремонтируются, но и строятся. Так, в 2021 году завершится строительство новой дороги по проезду Северному Власихинскому от улицы Попова до проспекта Энергетиков. Эта стройка стала одной из наиболее масштабных в Барнауле, её стоимость составила порядка четверти миллиарда рублей. Стоимость одного из самых масштабных объектов в городе составит около 250 миллионов рублей.

Новая дорога располагается в быстрорастущем Индустриальном районе Барнаула и строится, практически, «с нуля». Нацпроект предусматривает строительство как самой проезжей части, так и тротуаров, ливневой канализации (которая, кстати, будет построена уже в текущем – 2020 – году), установку светофоров и освещения. В этом году здесь также будет осуществлён перенос инженерных сетей.

Согласно произведённым расчётам, общая длина ремонтируемых улиц в 2021 году составит 32,06 километра, а стоимость работ превысит 900 млн рублей. При этом окончательный список подлежащих ремонту дорог будет зависеть от финансирования.

Финансирование

В 2020 году Барнаул получил из бюджета Алтайского края дополнительное финансирование в объёме 189 млн рублей. Эти деньги были направлены на ремонт Павловского тракта и дороги, ведущей к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

На 2022 год запланировано выполненение работ по ремонту 10 барнаульских улиц: Малахова (от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора), Лазурной (от улицы Власихинской до улицы Взлетной), проспекта Дзержинского (от Южного тракта до улицы Центральной в селе Лебяжьем), улицы Никитина (от переулка Малый Прудской до проспекта Ленина). Общая длина ремонтируемых улиц составит 19,2 км. Стоимость работ – 346,5 млн рублей.

Реконструкция путепровода

Весьма значимым для города шагом станет реконструкция путепровода через железнодорожные пути на проспекте Ленина в районе Нового рынка. В настоящее время он пребывает в аварийном состоянии, а проект его реконструкции обсуждается уже много лет. Как рассказал председатель комитета барнаульской администрации по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, проект уже готов. В связи с масштабностью и сложностью работ реконструкция будет проводиться в несколько этапов на протяжении двух лет (2022-2023 гг.). По мнению Антона Шеломенцева, после завершения реконструкции путепровода пропускная способность на данном участке вырастет на 30%.

Общая стоимость работ оценивается примерно в 1,1 млрд рублей.

Что было сделано по нацпроекту БКАД в предыдущие годы

На протяжении минувших 2017-2019 годов в ходе реализации национального проекта БКАД в Барнауле было отремонтировано свыше 179,4 километров автомобильных дорог, в рамках 110 объектов. Благодаря этому, доля городских автодорог, соответствующих всем положенным нормативам, выросла почти вдвое – с 37,3% (243,2 км) до 64,8% (422,6 км).

В 2020 году в Барнауле было отремонтировано свыше 40 улиц. Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в текущем году составила 43,1 км. Например, по улице Сиреневой была построена абсолютно новая дорога, протяжённостью 364 метра. Но ключевым объектом 2020 года стала улица Попова. Она была расширена на участке от улицы Власихинской до улицы Трактовой, стоимость работ составила 600 миллионов рублей.

Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, в конце текущего дорожно-строительного сезона ожидается увеличение нормативности автомобильных дорог, включенных в национальный проект, с 64,8% до 71,4% (плановый показатель 67,7% – 441,5 км). К концу 2024 года нормативность автомобильных дорог должна увеличиться до 85,1% (554,9 км).