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Женщина, задержавшая в выходные движение трамваев в Барнауле, пойдет в суд

Новости
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Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Барнаулу Евгений Селютин на на заседании городского штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавируса рассказал о последствиях  остановки травмаев в минувшие выходные.   

На гражданку, которая 23 октября задержала движение трамваев, отказавшись соблюдать масочный режим, составлен протокол, материалы в ближайшее время будут направлены в суд, сообщает официальный сайт Барнаула.  Сотрудники управления МВД регулярно проверяют соблюдение масочного режима в общественных местах. За прошлую неделю составлено 248 протоколов. В настоящее время прорабатывается вопрос по составлению протоколов по несоблюдению масочного режима на юридические лица - собственников торговых центров и пассажироперевозчиков.

Напомним, в минувшие выходные женщина заблокировала движение трамваев возле Нового рынка, отказавшись надеть маску и выйти из транспорта. Позднее «акцию неповиновения режиму» устроили антимасочники в другом трамвае.  Комментаторы в социальных сетях предложили в итоге сводить их на экскурсию в ковидные госпитали, чтобы они перестали верить в в миф о неработающих масках

  

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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