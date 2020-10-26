Итоги недели: 95% заболевших коронавирусом в Алтайском крае выздоровели

Новости 27.10.2020 15:45 674

По итогам недели общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае превысило 17 тысяч человек. С вирусом справились 95% заболевших. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На 27 октября в регионе выздоровели 17 340 из 18 347 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей количество выздоровевших выросло на 1770 человек.

Алтайский край остаётся лидером по доле выздоравливающих от COVID-19 среди регионов Сибирского федерального округа. Заметим, что край также остаётся в тройке лидеров СФО по абсолютному числом выздоровевших. За минувшие семь дней количество пациентов, победивших коронавирус, в крае варьировалось от 153 до 297 в сутки.

Ближайшими соседями Алтайского края по рейтингу выступают: Республика Тыва с долей выздоровевших 87% и Иркутская область с показателем 84%. Наименьший процент выздоровевших среди регионов Сибири зафиксирован на Кузбассе (70%), а также в Томской области и Республике Алтай (по 68%).

В целом по Сибири с заболеванием справились уже 116 441 человек. Индекс выздоровления составляет 79%, что все еще выше общероссийского - 75%. Также по итогам прошедшей недели Сибирский федеральный округ снова оказался на 1 месте среди федеральных округов страны с самым большим процентом выздоровевших пациентов.