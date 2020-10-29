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Алтайский край присоединился к программе Ростсельмаш

Новости компаний
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Компания Ростсельмаш собирает лучших операторов сельхозмашин России. Более 500 механизаторов из разных регионов страны уже присоединились к корпоративной программе «Ставим рекорды вместе». В их числе – аграрии Алтайского края.

До окончания сбора заявок на участие в программе Ростсельмаш осталось чуть более месяца. Если ты работаешь на тракторе RSM 2000-й серии или на современном зерноуборочном, кормоуборочном комбайне Ростсельмаш; если каждый день проходишь на своей технике все новые гектары полей, - присоединяйся! У тебя есть все шансы войти в команду лучших из лучших и получить главное вознаграждение – один из 30 легковых автомобилей LADA 4x4 Urban 3D. Все участники программы получат подарочный «набор механизатора».

В программе участвуют зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS; кормоуборочные комбайны серии RSM F и тракторы 2000-й серии: RSM 2375 и RSM 2400.

Работа комбайнеров сравнивается по намолотам или количеству заготовленной массы. Работа операторов тракторов оценивается по производительности или топливной  экономичности на основных полевых операциях: культивации, посеве, дисковании, вспашке, глубокорыхлении. 

Для того чтобы войти в команду самых умелых операторов агромашин Ростсельмаш, достаточно выбрать номинацию и связаться с дилерским центром компании в регионе.

 «Наш регион в этом проекте уже представляют 85 хозяйств, но может быть еще больше. Мы продолжаем прием заявок на участие. Сейчас в полях начались осенние работы. Это хорошая возможность включиться в трудовое соперничество механизаторам, работающим на тракторах Ростсельмаш. Тем более что среди них немало настоящих профессионалов», - говорит Алексей Туркин,  руководитель отдела продаж ООО «Агротрак», официального дилера Ростсельмаш в Алтайском крае.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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