Алтайский край присоединился к программе Ростсельмаш

Новости компаний 29.10.2020 12:40 287

Компания Ростсельмаш собирает лучших операторов сельхозмашин России. Более 500 механизаторов из разных регионов страны уже присоединились к корпоративной программе «Ставим рекорды вместе». В их числе – аграрии Алтайского края.

До окончания сбора заявок на участие в программе Ростсельмаш осталось чуть более месяца. Если ты работаешь на тракторе RSM 2000-й серии или на современном зерноуборочном, кормоуборочном комбайне Ростсельмаш; если каждый день проходишь на своей технике все новые гектары полей, - присоединяйся! У тебя есть все шансы войти в команду лучших из лучших и получить главное вознаграждение – один из 30 легковых автомобилей LADA 4x4 Urban 3D. Все участники программы получат подарочный «набор механизатора».

В программе участвуют зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS; кормоуборочные комбайны серии RSM F и тракторы 2000-й серии: RSM 2375 и RSM 2400.

Работа комбайнеров сравнивается по намолотам или количеству заготовленной массы. Работа операторов тракторов оценивается по производительности или топливной экономичности на основных полевых операциях: культивации, посеве, дисковании, вспашке, глубокорыхлении.

Для того чтобы войти в команду самых умелых операторов агромашин Ростсельмаш, достаточно выбрать номинацию и связаться с дилерским центром компании в регионе.