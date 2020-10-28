11 умерло и 214 заразилось. Как выглядит ситуация с коронавирусом в Алтайском крае

Новости 27.10.2020 14:08 905

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вновь заболевшие выявлены в следующих территориях: Барнаул - 74, Бийск – 23, Яровое – 11, Рубцовск – 9, Заринск, Камень-на-Оби – по 7 заболевших, Новоалтайск – 6, Алейск, Белокуриха, Славгород , Залесовский, Змеиногорский, Калманский , Первомайский районы – по 5 заболевших , Усть-Калманский район – 4, ЗАТО Сибирский , Бурлинский, Кулундинский , Локтевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейский, Благовещенский , Заринский, Петропавловский, Солтонский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Крутихинский, Кытмановский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Смоленский, Тюменцевский, Табунский , Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 18 347 человек, уже выздоровело – 15 581 человека.

По состоянию на 27 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 036 человек. Амбулаторно лечение получают 4 пациента. Кроме этого, 2 308 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 317 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 352 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся дома.

6 599 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

В госпиталях края количество тяжелобольных пациентов составляет 414 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 149.

За сутки умерло 11 человек. непосредственно от коронавирусной инфекции - 4. За весь период умерло 726 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 352 человека; иные причины привели к смерти – 370 человек; на экспертизе – 4 человека.

В госпиталях края для лечения пациентов с коронавирусом развернуто 5438 коек, к кислороду имеют подключение 2615, с ИВЛ – 503. Резервных коек на сегодняшний день - 777.

Из общего числа заболевших 297 случаев – завозные, в т.ч. 110 – из-за рубежа; 10 227 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 18 347 заболевших: 5610 – у больных внебольничной пневмонией, 6947 – у заболевших ОРВИ, в 5790 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 634 346 человек, за прошедшие сутки – 6 336.