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Чего боятся жители Алтайского края и других регионов Сибири

Новости
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Компания КРОС опубликовала исследование тревожности населения в регионах России за третий квартал 2020 года. Согласно его результатам, из десятки наиболее распространённых в РФ фобий жители Алтайского края разделяют лишь опасения по поводу возможных сложностей с выездом за границу.

Несмотря на открытие авиасообщения России с несколькими странами, большинство зарубежных стран Европы и других регионов остаются закрытыми для жителей России. Пользователи соцмедиа пишут о разрушенных планах на зарубежный отдых.

Высказываются опасения попасть на двухнедельный карантин по приезде в другую страну либо по возвращении из нее в Россию, повышаются риски введения в зарубежных странах новых ограничительных мер, закрытия границ, разрыва авиасообщения.

Что касается остальных фобий, то в Сибирском федеральном округе помимо Алтая обеспокоенность выражали лишь Новосибирская область, Красноярский край и Кузбасс. Остальные регионы не обеспокоены ничем.

Как выяснилось, больше всего беспокоит россиян перспектива чипирования. Однако в Сибири этого опасаются лишь в Новосибирской области. Также лишь здесь боятся ухудшения отношений с США после выборов, втягивания России в политический кризис в Белоруссии, девальвации рубля, увольнений, безработицы и предстоящей вакцинации от COVID-19.

К страху перед второй волной коронавируса к Новосибирской области присоединилась также Кемеровская, а Красноярский край стал единственным регионом, обеспокоенным загрязнением окружающей среды. Что касается распространения банковского мошенничества, то в Сибири его не боятся вообще нигде.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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