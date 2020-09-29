Темпы роста строительного рынка в Алтайском крае к октябрю 2020 года замедлились

Новости 27.10.2020 13:00 453

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Алтайском крае, за январь-сентябрь 2020 года составил 47,8 млрд рублей, это на 13,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные опубликовал Алтайкрайстат.

Отметим, что по итогам первого полугодия рост строительного рынка был почти вдвое выше и составлял 23,1%. Если оценивать не объём выполненных работ, а ввод жилья, то за девять месяцев текущего года он снизился почти на 5% по сравнению с январём-сентябрём 2019 года.

При этом, индивидуальное строительство, составляющее почти половину общего объёма возведённого жилья (220 из 475 тысяч кв. м), просело на 14,1%.

В январе-сентябре 2020 года в крае построено 6392 квартиры и 224 дома в садоводствах.