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Алтайский Минфин раздал районам дотации. Кому сколько досталось?

Новости
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Министерство финансов Алтайского края выделило 123,5 млн рублей 20 районам и четырём городам региона на обеспечение сбалансированности бюджета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди городов дотации получили:

  • Бийск – 18,4 млн рублей;
  • Яровое – 7,9 млн рублей;
  • Белокуриха – 7,3 млн рублей;
  • Заринск – 4,8 млн рублей.

Среди районов больше всего денег досталось Алтайскому – 19,8 млн рублей. Все остальные получили менее 10 млн. Напомним, что на 1 октября 2020 года Алтайский район оказался худшим по исполнению бюджета по собственным доходам. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доходы района сократились на 19%. Эксперты связывают это со срывом туристического сезона из-за пандемии коронавируса.

Существенные суммы получили также Тальменский (9,1 млн рублей) и Ребрихинский (8 млн) районы.

Меньше всех досталось Ельцовскому (319 тысяч рублей), Чарышскому (544 тысячи) и Панкрушихинскому (812 тысяч). Лишь эти три района из 20 получили менее 1 млн рублей.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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