Алтайский Минфин раздал районам дотации. Кому сколько досталось?

Министерство финансов Алтайского края выделило 123,5 млн рублей 20 районам и четырём городам региона на обеспечение сбалансированности бюджета. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Среди городов дотации получили:
Среди районов больше всего денег досталось Алтайскому – 19,8 млн рублей. Все остальные получили менее 10 млн. Напомним, что на 1 октября 2020 года Алтайский район оказался худшим по исполнению бюджета по собственным доходам. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доходы района сократились на 19%. Эксперты связывают это со срывом туристического сезона из-за пандемии коронавируса.
Меньше всех досталось Ельцовскому (319 тысяч рублей), Чарышскому (544 тысячи) и Панкрушихинскому (812 тысяч). Лишь эти три района из 20 получили менее 1 млн рублей.
В отстающих остались «курортные» районы: Алтайский и Белокурихинский