В поликлинике и транспорте. Где вероятность заразиться коронавирусом выше, рассказали алтайские специалисты

Новости 27.10.2020 11:30 658

В Алтайском крае выявили возбудителей коронавирусной инфекции в смывах с поверхностей в медорганизациях и пассажирском транспорте. На этом основании, можно предположить, что вероятность заразиться коронавирусом в этих местах выше.

Эпидемиологи края делают регулярные смывы уже второй месяц. В зоне внимания все, к чему прикасаются люди: дверные ручки, поручни, перила, стойки регистратур, всевозможные сиденья, даже продукты и упаковка. Такие проверки проходят в медорганизациях, магазинах, общественном транспорте, сточных воды. Выезжают специалисты планово и работают в очагах инфекции.

«На сегодняшний день положительные находки выявлены в медорганизациях и в объектах транспортной инфраструктуры – число положительных находок составляет 1,2% от исследований проведённых. Мы не можем утверждать, что какие-либо другие объекты, включая и продукты питания, не могут являться источником заражения коронавирусом, мы только можем смотреть на результаты лабораторных исследований. Что касается и нашего края, и всей России, коронавируса в продуктах питания найдено не было, - рассказала врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае Мария Шмер

Вагоны обрабатывают между рейсами и после смены, однако, как приводят «Вести-Алтай» слова мойщика-уборщика подвижного состава Раисы Беловой, необходимо соблюдать некоторые правила, которые помогут минимизировать риски встречи с коронавирусом: