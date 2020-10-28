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В поликлинике и транспорте. Где вероятность заразиться коронавирусом выше, рассказали алтайские специалисты

Новости
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В Алтайском крае выявили возбудителей коронавирусной инфекции  в смывах с поверхностей в медорганизациях и пассажирском транспорте. На этом основании, можно предположить, что вероятность заразиться коронавирусом в этих местах выше.  

Эпидемиологи края делают  регулярные смывы  уже второй месяц.  В зоне внимания все, к чему прикасаются люди: дверные ручки, поручни, перила, стойки регистратур, всевозможные сиденья, даже продукты и упаковка. Такие проверки проходят в медорганизациях, магазинах, общественном транспорте, сточных воды. Выезжают специалисты планово и работают в очагах инфекции.

«На сегодняшний день положительные находки выявлены в медорганизациях и в объектах транспортной инфраструктуры – число положительных находок составляет 1,2% от исследований проведённых. Мы не можем утверждать, что какие-либо другие объекты, включая и продукты питания, не могут являться источником заражения коронавирусом, мы только можем смотреть на результаты лабораторных исследований. Что касается и нашего края, и всей России, коронавируса в продуктах питания найдено не было, - рассказала врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае Мария Шмер

Вагоны обрабатывают между рейсами и после смены, однако, как приводят «Вести-Алтай» слова мойщика-уборщика подвижного состава Раисы Беловой, необходимо соблюдать некоторые правила,  которые помогут минимизировать риски встречи с коронавирусом:

«Если много народу, то хотя бы не лицо в лицо, как раньше стояли близко. Маска чтоб была обязательно надета. Меньше за поручни браться, потому что мы хоть и обработаем, но он же всё равно в рейсе идёт, меньше я берусь за поручни. Сейчас перчатки ещё, все ходят в перчатках, холодно, это уже плюс людям».

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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