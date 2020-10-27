Антимасочники из-за спланированной акции остановили на полтора часа трамвай в Барнауле

Новости 27.10.2020 10:50 1123

В столице Алтайского края антимасочники организовали акцию протеста. Об этом сообщил Инцидент-Барнаул.

«Все началось около 15:30. 10 человек зашли в трамвай без масок. Кондуктор попросила их надеть защитные средства, так как они не имеют права везти таких пассажиров. На что те стали возмущаться, снимать на телефон. Далее они куда-то позвонили и пришли еще пять человек. Так как данные пассажиры отказывались выходить, кондуктор позвонила центральному диспетчеру и рассказала об инциденте. Та в свою очередь вызвала полицию. В общей сложности они простояли 1,5 часа», - написали в социальных сетях.

По словам очевидцев, на место приехала полиция, а после них начальство, ревизоры по безопасности движения, трамвай двинулся на Докучаево в тупик.

«Когда они приехали на Докучаево, там их ждали еще несколько нарядов полиции и пустой автобус. Антимасочников пересадили в автобус и повезли в отдел полиции для разбирательств», - пишут в группе.

В социальных сетях также опубликовали видео, на котором женщина без маски ведет себя очень агрессивно, оскорбляет, вероятнее всего водителя трамвая требуя открыть ей дверь.

Это уже не первый случай, блокировки транспорта в Барнауле из-за отказов надеть маску. В социальных сетях рассказывали о женщине, которая заблокировала движение трамваев возле нового рынка, отказавшись надеть маску и выйти из транспорта. Также в одном из кинотеатров мужчина был намерен купить билет, натянув на лицо сетку от овощей или фруктов.

Между тем, работники пассажирского транспорта: водители и кондукторы, хотят привлечь внимания к проблеме связанной с пассажирами, которые на просьбу надеть маску зачастую ведут себя неадекватно, начинают угрожать и кидаться с кулаками. У них есть четкие инструкции и требования. Они не имеют права перевозить таких пассажиров.

При этом Барнаульцы разделились на два лагеря. Одни считают, что «антимасочники» - это люди, у которых есть принципиальная позиция. Другие говорят о том, что из-за этой позиции не должны страдать остальные.

«Откуда вы знаете что масочный режим это бред* вот я знаю что нет. И те люди у кого знакомые были больны или умерли-тоже знают что нет. Я не скажу что все идеально, и что все делается правильно. У меня тоже есть мнение по этому поводу. но я не считаю что нужно идти и портить невиновным людям жизнь. Нужно идти туда, где есть смысл[…]А то что они пошли кондуктора кошмарить-это вообще дичь. Она то тут причем??», пишет один из комментаторов. (орфография и стилистика автора сохранены, - прим. ред.)

Также часть комментаторов предлагают сводить антимасочников в любой ковидный госпиталь на экскурсию (в ряде случаев предлагается это сделать без масок), может быть тогда люди перестанут верить в миф, что маски – бесполезная мера, считают комментаторы.