Алтайский губернатор поставил мэра Барнаула контролировать создание ковидного госпиталя в ТЦ

Новости 27.10.2020 10:30 706

Губернатор Алтайского Виктор Томенко поручил мэру Барнаула Вячеславу Франку возглавить рабочую группу, которая займётся подготовкой ковидного госпиталя на базе ТЦ «Геомаркет», передаёт пресс-служба регионального правительства.

Ковидный госпиталь в ТЦ должен быть подготовлен в короткие сроки. При этом необходимо выполнить большой объем работ: провести кислород, усилить канализацию, водоснабжение, обеспечить достаточную вентиляцию помещений.

«Мы делаем госпиталь надолго. В том числе для того, чтобы в случае возможности какие-то учреждения здравоохранения возвращать к их профильной деятельности, выводя из ковидного перепрофилирования. Необходимо объединить работу ряда наших краевых ведомств, городских служб, компаний, которые занимаются коммунальной инфраструктурой, в первую очередь проектной работой, поставкой оборудования, необходимого инвентаря», – указал Виктор Томенко.

По словам губернатора, группу требуется создавать очень срочно, с привлечением строителей, проектировщиков, специалистов из здравоохранения и финансистов.

Краевому Минфину поставлена задача найти источники средств, необходимых для реконструкции и оснащения помещений. По предварительным оценкам, это потребует около 100 млн рублей.