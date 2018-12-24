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Алтайский губернатор поставил мэра Барнаула контролировать создание ковидного госпиталя в ТЦ

Новости
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Губернатор Алтайского Виктор Томенко поручил мэру Барнаула Вячеславу Франку возглавить рабочую группу, которая займётся подготовкой ковидного госпиталя на базе ТЦ «Геомаркет», передаёт пресс-служба регионального правительства.

Ковидный госпиталь в ТЦ должен быть подготовлен в короткие сроки. При этом необходимо выполнить большой объем работ: провести кислород, усилить канализацию, водоснабжение, обеспечить достаточную вентиляцию помещений.

«Мы делаем госпиталь надолго. В том числе для того, чтобы в случае возможности какие-то учреждения здравоохранения возвращать к их профильной деятельности, выводя из ковидного перепрофилирования. Необходимо объединить работу ряда наших краевых ведомств, городских служб, компаний, которые занимаются коммунальной инфраструктурой, в первую очередь проектной работой, поставкой оборудования, необходимого инвентаря», – указал Виктор Томенко.

По словам губернатора, группу требуется создавать очень срочно, с привлечением строителей, проектировщиков, специалистов из здравоохранения и финансистов.

Краевому Минфину поставлена задача найти источники средств, необходимых для реконструкции и оснащения помещений. По предварительным оценкам, это потребует около 100 млн рублей.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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