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Что обнаружила алтайская прокуратура в ходе проверки барнаульского долгостроя

Новости
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Строительство дома на проспекте Ленина, 195а в Барнауле проверила прокуратура Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Этот известный долгострой возводит ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» Евгения Клейнатовского. Сам предприниматель утверждает, что в затягивании сроков виноваты приставы, которые своими действиями мешают возведению дома. На выходных дольщики провели митинг, требуя достроить их жильё.

Сами приставы возражают и утверждают, что не мешают достройке высотки, однако прокуратура указывает, что после нарушения сроков строительства первой очереди дома дольщики взыскали с застройщика неустойку (по данным ФССП – в размере 60 млн рублей).

«В рамках сводного исполнительного производства судебными приставами-исполнителями вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении неоконченных строительством свободных помещений в домах по пр.Ленина, 195а и ул.Партизанской, 76, возводимых организацией», – указано в сообщении ведомства

Строительство второй очереди дома (блок-секции №№ 3, 4 (256 квартир), подземная автопарковка) продлен до 26.06.2021. Помимо прокуратуры о ведущейся проверке заявил также алтайский следком.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по АК

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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