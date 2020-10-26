Бывшего зампреда Алтайского правительства Ирину Долгову отпустили под домашний арест

Новости 26.10.2020 18:20 1810

Об изменении меры пресечения Ирины Долговой в Октябрьском районном суде подтвердили Банкфаксу. По данным «Толка», смягчение предположительно вызвано тем, что бывшая чиновница пошла на сделку со следствием и даже предварительно признала вину во вменяемом ей преступлении.

Обвинение Ирине Долговой предъявили в сентябре этого года. По данным следствия, осенью 2018 года Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края.

Обвинение ей предъявили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

Защита Ирины Долговой уже пыталась оспорить содержание бывшей чиновницы в СИЗО, однако суд решил, что она останется там до 16 ноября. Как на тот момент сообщили в суде, изучив все представленные материалы и обсудив доводы, изложенные в жалобе адвоката бывшей чиновницы, судья не стала менять меру пресечения. По-видимому, обстоятельства, которые влияли на принятие такого решения, изменились.