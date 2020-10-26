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«Десант» федерального Минздрава прибыл в Барнаул оценить обстановку

Новости
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По просьбе правительства Алтайского края в Барнаул прибыла помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старжинская и завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Института усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Михаил Замятин. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

«Десант» федерального Минздрава побывает в поликлиниках и ковидных госпиталях. Что касается последних, то здесь столичные гости обратят внимание на работу «красных зон». Также прибывшие специалисты проведут консультации с алтайскими анестезиологами-реаниматологами по тактике лечения больных коронавирусом.

По итогам рабочих поездок будут составлены рекомендации по процессу организации медицинской помощи.

Кроме того, в случае возникновения такой необходимости, можно ожидать решений о дополнительной федеральной поддержке Алтайского края.
В Барнауле организовали еще одно патологоанатомическое отделение для вскрытия пациентов с ковидом

В Барнауле организовали еще одно патологоанатомическое отделение для вскрытия пациентов с ковидом

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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