«Десант» федерального Минздрава прибыл в Барнаул оценить обстановку

По просьбе правительства Алтайского края в Барнаул прибыла помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старжинская и завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Института усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Михаил Замятин. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.
«Десант» федерального Минздрава побывает в поликлиниках и ковидных госпиталях. Что касается последних, то здесь столичные гости обратят внимание на работу «красных зон». Также прибывшие специалисты проведут консультации с алтайскими анестезиологами-реаниматологами по тактике лечения больных коронавирусом.
По итогам рабочих поездок будут составлены рекомендации по процессу организации медицинской помощи.
Теперь ковидных пациентов будут вскрывать паталогоанатомы центра охраны материнства и детства