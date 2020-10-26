Изменить правила или платить сотрудникам минздрава как врачам. Кто решит, как будут оказывать помощь на Алтае?

Новости 26.10.2020 18:40 1292

Странная ситуация вокруг ультиматум а алтайских медиков развернулась в Алтайском крае. Оперштаб региона в своем телеграм-канале запустил опрос, который, вероятно, поможет разрешить ситуацию с бийскими и славогородскими медиками, которые объявили ультиматум руководству. Врачи инфекционного отделения ЦГБ отказываются от ночных дежурств из-за отсутствия «ковидных» доплат.

Голосуй, не голосуй ...

Оперштаб предложил подписчикам официального телеграм-канала решить, что сделать с непокорными врачами, причем предварил опрос весьма странной подводкой:

Медперсонад двух инфекционных отделений в крае планирует самостоятельно уменьшить объем оказываемых населению медуслуг, требуя в обмен федеральные доплаты как и медикам ковидных госпиталей. Какое решение было бы на ваш взгляд наиболее правильным?

Врачи инфекционного отделения бийской ЦГБ поставили алтайскому Минздраву ультиматум Новости 19.10.2020 17:20

Среди вариантов ответов предлагается подобрать в эти отделения других медиков. Целых два врианта ответа направлены на по сути констатацию действующих правил: опрештаб предлагает, четко разъяснить медицинским работникам, кто за что и сколько получает. И «законодательством урегулировано и для тех, кто рискует, и для тех, кто постоянно работает с больными». Кстати большинство участвующих в опросе согласилось с тем, что надо всем делать одинаковые выплаты, где бы врачи не работали – (41% опрошенных). Всего в опросе на 16.00 приняли участие 798 человек.

Другой телеграм-канал «Алтайский сыр» размесстил собственный опрос на эту тему: Персонал Министерства здравоохранения Алтайского края не может самостоятельно решить, сделать ли федеральные доплаты медикам инфекционных отделений Бийска и Славгорода. Какое решение было бы на Ваш взгляд наиболее правильным?

Среди вариантов ответа сделать зарплаты в минздраве как у рядовых медиков – с этим согласилось 45% проголосовавших , четко разъяснить работникам минздрава, что они зря получают деньги, подобрать в Минздрав других специалистов – 36%. Предлагается также понять и простить и с этим согласны 7%. Всего в опросе приняло участие 152 человека.

Что думает минздрав по поводу выплат?

В региональном Минздраве пояснили «Политсибру», что федеральные выплаты медицинским работникам в период пандемии в Алтайском крае, как и в России в целом, выплачиваются в соответствии с двумя постановлениями Правительства РФ. По 415 постановлению за потенциальный риск инфицирования получают медработники всех лечебных учреждений: это могут быть работники поликлиники, скорой помощи, стационаров. Размер выплаты по этому постановлению зависит от средней зарплаты в регионе. Например, врачи скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений получают стимулирующие размером 80% от среднемесячного дохода по краю, средний медицинский персонал – 40. В стационарах врачам выплачивают 100, средним медработникам - 50, а младшему медперсоналу – 30%. Среди этих специалистов есть как хирурги, травматологи, акушеры-гинекологи, терапевты, так и инфекционисты.

Второй федеральный документ 484 предполагает фиксированные выплаты медицинским работникам, которые трудятся непосредственно в ковидных госпиталях. Врачам стационаров выплачивается ежемесячно - 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей в месяц.

Бийская центральная городская больница ковидным госпиталем в настоящий момент не является, поэтому федеральные выплаты работникам инфекционного отделения положены только по 415 постановлению Правительства РФ.

Как отмечает главный врач больницы Сергей Некрасов: «Риск инфицирования в настоящий момент есть не только у специалистов инфекционного отделения, но и любых других отделений нашей больницы. И не только нашей, а любой медорганизации в крае.

Также в ведомстве уточнили, что из Бийской городской больницы ранее поступали обращения в адрес ведомства, проводились проверки, которые не выявили нарушений по начислению стимулирующих выплат. Так же сообщили, что в настоящее время в минздраве рассматривается возможность развертывания на базе этого лечебного учреждения ковидного госпиталя. База инфекционного отделения это позволяет сделать и при необходимости там будет открыт ковидный госпиталь. В этом случае медики будут получать фиксированные доплаты в рамках 484 Постановления Правительства РФ.

Хотели как лучше..

Креативный выпад со стороны оперштаба «оценили» не только в телеграм-канале. Ситуация обсуждается и в других социальных сетях, она явно сыграла против министерства здравоохранения региона. Что это - бессмертное «хотели , как лучше, а получилось как всегда?» или неуместная в данном контексте шутка? В любом случае региональный минздрав сегодня и без этого голосования получает массу жалоб, обращений и нареканий. А появление такого опроса - свидетельство явного непрофессионализма со стороны ответственных за информационную повестку оперштаба. Ну в самом деле - не диверсия же …