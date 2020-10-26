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Изменить правила или платить сотрудникам минздрава как врачам. Кто решит, как будут оказывать помощь на Алтае?

Новости
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Странная ситуация вокруг  ультиматум а алтайских медиков развернулась в Алтайском крае. Оперштаб региона  в  своем телеграм-канале  запустил опрос, который, вероятно, поможет разрешить ситуацию с бийскими и славогородскими медиками, которые объявили ультиматум руководству. Врачи инфекционного отделения ЦГБ отказываются от ночных дежурств из-за отсутствия «ковидных» доплат.

Голосуй, не голосуй ...

Оперштаб предложил подписчикам официального телеграм-канала решить, что сделать с непокорными врачами,  причем предварил опрос  весьма странной подводкой:

Медперсонад двух инфекционных  отделений в крае планирует самостоятельно уменьшить объем оказываемых населению медуслуг, требуя в обмен федеральные доплаты как и медикам ковидных госпиталей. Какое решение было бы  на ваш взгляд  наиболее правильным?

Врачи инфекционного отделения бийской ЦГБ поставили алтайскому Минздраву ультиматум

Врачи инфекционного отделения бийской ЦГБ поставили алтайскому Минздраву ультиматум

Новости

Среди вариантов ответов  предлагается подобрать в эти отделения других медиков.  Целых два врианта ответа направлены на  по сути констатацию действующих  правил: опрештаб предлагает, четко разъяснить медицинским работникам, кто за что и сколько получает. И «законодательством урегулировано и для тех, кто рискует, и для тех, кто постоянно работает с больными».  Кстати большинство  участвующих в опросе  согласилось с тем, что надо всем делать  одинаковые выплаты, где бы врачи не работали – (41% опрошенных).  Всего в опросе на 16.00 приняли участие  798 человек.

Другой телеграм-канал «Алтайский сыр» размесстил собственный опрос на эту тему:  Персонал Министерства здравоохранения Алтайского края не может самостоятельно решить, сделать ли федеральные доплаты медикам инфекционных  отделений Бийска и Славгорода.  Какое решение было бы на Ваш взгляд наиболее правильным?

Среди вариантов ответа сделать зарплаты в минздраве как у рядовых медиков – с этим согласилось 45%  проголосовавших , четко разъяснить работникам минздрава, что они зря получают деньги, подобрать в Минздрав других специалистов – 36%.  Предлагается также понять и простить и с этим согласны 7%.  Всего в опросе приняло участие 152 человека.

Что думает минздрав по поводу выплат?

В  региональном Минздраве  пояснили «Политсибру», что федеральные выплаты медицинским работникам в период пандемии в Алтайском крае, как и в России в целом, выплачиваются в соответствии с двумя постановлениями Правительства РФ.  По 415 постановлению за потенциальный риск инфицирования получают медработники всех лечебных учреждений: это могут быть работники поликлиники, скорой помощи, стационаров. Размер выплаты по этому постановлению зависит от средней зарплаты в регионе. Например, врачи скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений получают стимулирующие размером 80% от среднемесячного дохода по краю, средний медицинский персонал – 40. В стационарах врачам выплачивают 100, средним медработникам - 50, а младшему медперсоналу – 30%. Среди этих специалистов есть как хирурги, травматологи, акушеры-гинекологи, терапевты, так и инфекционисты.

Второй федеральный документ 484 предполагает фиксированные выплаты медицинским работникам, которые трудятся непосредственно в ковидных госпиталях. Врачам стационаров выплачивается ежемесячно - 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей в месяц.

Бийская центральная городская больница ковидным госпиталем в настоящий момент не является, поэтому федеральные выплаты работникам инфекционного отделения положены только по 415 постановлению Правительства РФ.

Как отмечает главный врач больницы Сергей Некрасов: «Риск инфицирования в настоящий момент есть не только у специалистов инфекционного отделения, но и любых других отделений нашей больницы. И не только нашей, а любой медорганизации в крае.

Также в ведомстве уточнили, что из Бийской городской больницы ранее поступали обращения в адрес ведомства, проводились проверки, которые не выявили нарушений по начислению стимулирующих выплат. Так же сообщили, что в настоящее время в минздраве рассматривается возможность развертывания на базе этого лечебного учреждения ковидного госпиталя. База инфекционного отделения это позволяет сделать и при необходимости там будет открыт ковидный госпиталь. В этом случае медики будут получать фиксированные  доплаты в рамках 484 Постановления Правительства РФ.

Хотели как лучше..

Креативный выпад со стороны оперштаба «оценили» не только в телеграм-канале.  Ситуация обсуждается  и в других социальных сетях, она  явно сыграла против министерства здравоохранения региона. Что это  -  бессмертное «хотели , как лучше, а получилось как всегда?» или неуместная в данном контексте шутка?  В любом случае региональный минздрав сегодня и без этого голосования получает массу жалоб, обращений и нареканий. А появление такого опроса -  свидетельство явного непрофессионализма со стороны ответственных за информационную повестку оперштаба. Ну в самом деле -  не диверсия же …

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Автор: Анна Бодагова

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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