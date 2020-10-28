Алтай-Кокс второй год подряд признаётся лучшим предприятием края по безопасным перевозкам

Новости компаний 26.10.2020 17:45 529

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) победил в конкурсе на лучшую организацию работы по обеспечению безопасной перевозки пассажиров и грузов на территории Алтайского края.

Коллектив автотранспортного цеха завода получил награду от Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора накануне профессионального праздника – Дня работника автомобильного транспорта.

Коллектив АТЦ дистанционно поздравили с Днем автомобилиста директор по производству Алтай-Кокса Вадим Валяс и директор по персоналу и социальным вопросам Александр Уманец.

Почетными грамотами предприятия в индивидуальном порядке наградили восемь сотрудников цеха. Грамотами профсоюзного комитета Алтай-Кокса за профессиональные успехи отметили тракториста второй автоколонны Вячеслава Брюханова и водителя первой автоколонны Валерия Кузеванова.

Автотранспортный цех Алтай-Кокса образован в 1977 году. Сегодня в подразделении трудится 172 человека. Автопарк насчитывает 151 единицу техники. Автомобили оборудованы современной системой спутникового мониторинга транспорта (ССМТ), которая повышает безопасность движения и эффективность логистики. Перевозки грузов и пассажиров организованы по требованиям охраны труда, а техническое состояние автопарка соответствует нормам транспортных перевозок. Водители регулярно и должным образом проходят инструктажи, в ходе которых подтверждают высокий уровень теоретических и практических знаний.