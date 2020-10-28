Алтай-Кокс второй год подряд признаётся лучшим предприятием края по безопасным перевозкам

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) победил в конкурсе на лучшую организацию работы по обеспечению безопасной перевозки пассажиров и грузов на территории Алтайского края.
Коллектив автотранспортного цеха завода получил награду от Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора накануне профессионального праздника – Дня работника автомобильного транспорта.
Коллектив АТЦ дистанционно поздравили с Днем автомобилиста директор по производству Алтай-Кокса Вадим Валяс и директор по персоналу и социальным вопросам Александр Уманец.
Почетными грамотами предприятия в индивидуальном порядке наградили восемь сотрудников цеха. Грамотами профсоюзного комитета Алтай-Кокса за профессиональные успехи отметили тракториста второй автоколонны Вячеслава Брюханова и водителя первой автоколонны Валерия Кузеванова.