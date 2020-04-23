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За инвестиции в инфраструктуру Алтайскому краю могут простить почти 2 млрд рублей долга

Новости
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Правительство РФ готово списать регионам долги по бюджетным кредитам, если высвобождаемые средства пойдут на инвестиции в развитие инфраструктуры, передаёт пресс-служба кабмина.

По данным регионального Минфина, долг по бюджетным кредитам в Алтайском крае на 1 октября 2020 года составил более 1,85 млрд рублей. Сумма списания будет равна объёму налоговых поступлений, которые инвестиционный проект принесёт в федеральный бюджет.

«Таким образом могут быть реализованы инициативы в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры», – отметил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Правила определения новых инвестиционных проектов уже утверждены. Их сводный перечень будет сформирован на основе предложений регионов и их оценки профильными министерствами и ведомствами. По мнению правительства, это поможет снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и простимулирует инвестиционную активность в субъектах РФ.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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