Уровень безработицы в Алтайском крае оказался самым низким в Сибири

Новости 26.10.2020 16:25 811

Алтайский край показал наилучший результат по Сибирскому федеральному округу в рейтинге по уровню безработицы за лето 2020 года, опубликованном «РИА Новости».

Уровень безработицы в регионах СФО:

Алтайский край – 6,1% (37 место по РФ);

Новосибирская область – 7,3% (56 место по РФ);

Кузбасс – 7,5% (57 место по РФ);

Иркутская область – 8% (61 место по РФ);

Красноярский край – 8,2% (64 место по РФ);

Томская область – 10% (73 место по РФ);

Омская область – 10,2% (74 место по РФ);

Республика Хакасия – 10,3% (76 место по РФ);

Республика Алтай – 13,6% (78 место по РФ);

Республика Тыва – 22,3% (84 место по РФ).

Наихудшие результаты демонстрируют национальные республики округа. Все три вошли в десятку аутсайдеров в общероссийском рейтинге, а Тыва заняла предпоследнее место, обогнав лишь Ингушетию. Она же продемонстрировала и наивысший в России темп прироста доли безработных по сравнению с летом 2019 года: +11,6%, в то время как в остальных регионах Сибири этот показатель колеблется в диапазоне от +1,1% (в Алтайском крае) до +4,7% (в Томской области).

Средняя безработица по РФ составляет 6,3%, а её прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года достигает 1,9%.