Уровень безработицы в Алтайском крае оказался самым низким в Сибири

Алтайский край показал наилучший результат по Сибирскому федеральному округу в рейтинге по уровню безработицы за лето 2020 года, опубликованном «РИА Новости».
Уровень безработицы в регионах СФО:
Наихудшие результаты демонстрируют национальные республики округа. Все три вошли в десятку аутсайдеров в общероссийском рейтинге, а Тыва заняла предпоследнее место, обогнав лишь Ингушетию. Она же продемонстрировала и наивысший в России темп прироста доли безработных по сравнению с летом 2019 года: +11,6%, в то время как в остальных регионах Сибири этот показатель колеблется в диапазоне от +1,1% (в Алтайском крае) до +4,7% (в Томской области).
Алтайский край держался в «чёрном списке» с 2010 года