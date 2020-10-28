Подбираемся к прошлым рекордам. В Алтайском крае обнаружено еще 210 заболевших коронавирусом

Новости 26.10.2020 14:51 808

По данным оперштаба в Алтайском крае, за минувшие сутки в крае зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшие подтверждены в следующих территориях: Барнаул – 71, Бийск – 17, Алейск и Славгород – по 15 заболевших, Рубцовск – 10, Заринск – 9, Змеиногорский, Кулундинский и Локтевский районы – по 7 заболевших, Завьяловский район –6, Белокуриха, Новоалтайск и Петропавловский район – по 5 заболевших, Алейский и Калманский районы – по 4 заболевших, Немецкий национальный, Солонешенский и Топчихинский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Бурлинский, Быстроистокский, Тальменский и Табунский районы – по 2 заболевших, Шипуновский, Мамонтовский, Ребрихинский и Советский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 18 133 человека, уже выздоровело – 15 348 человек.

По состоянию на 26 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 066 человек. Амбулаторно - 4 пациента. Кроме этого, 2 187 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 317 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 383 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому. 5 739 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Всего на сегодня развернуто 5264, к кислороду имеют подключение 2489, с ИВЛ – 488. Свободных коек - 694.

Количество тяжелобольных пациентов в госпиталях края – 417, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

За сутки от коронавируса умерло 5 пациентов. За весь умерло 715 человек, непосредственно от тяжелого течения коронавирусной инфекции – 348 человек; иные причины привели к смерти – 363 человек; на экспертизе – 4 человека.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 628 010 человек, за прошедшие сутки – 3 841.