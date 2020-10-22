В Барнауле организовали еще одно патологоанатомическое отделение для вскрытия пациентов с ковидом

Новости 26.10.2020 14:30 844

Об этом сообщил региональный Минздрав.

«Чтобы решить возникшую проблему в Алтайском крае по очередности вскрытий и возросшей нагрузки на патологоанатомов, которые работают с телами умерших от инфекционного заболевания, региональным минздравом принято решение дополнительно организовать в Барнауле третье отделение. Для этих целей выделено патологоанатомическое отделение Центра охраны материнства и детства, где работают два специалиста», - сообщили в ведомстве. .

При этом, вскрытиями, которые производились там ранее, теперь будут заниматься специалисты Краевой клинической больницы. Кроме того привлечены дополнительно три патологоанатома из числа сотрудников профильной кафедры АГМУ.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором были показаны «очереди» из черных мешков в подвале горбольницы № 12. По информации снимавшего в них находятся тела погибших от коронавинруса. Позднее в минздраве эту информацию подтвердили и рассказали, что специалисты пананатомического отделения не справляются с нагрузкой из-за увеличившегося количества смертей за сутки и отказов родственников во время забрать тело, так как закрыты ритуальные залы.