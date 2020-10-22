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В Барнауле организовали еще одно патологоанатомическое отделение для вскрытия пациентов с ковидом

Новости
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Об этом сообщил региональный Минздрав.

«Чтобы решить возникшую проблему в Алтайском крае по очередности вскрытий и возросшей нагрузки на патологоанатомов, которые работают с телами умерших от инфекционного заболевания, региональным минздравом принято решение дополнительно организовать в Барнауле третье отделение. Для этих целей выделено патологоанатомическое отделение Центра охраны материнства и детства, где работают два специалиста», - сообщили в ведомстве.  .

При этом, вскрытиями, которые производились там ранее, теперь будут заниматься  специалисты Краевой клинической больницы. Кроме того привлечены дополнительно три патологоанатома из числа сотрудников профильной кафедры АГМУ.

 Напомним,  ранее  в соцсетях появилось видео, на котором были показаны «очереди» из черных мешков в подвале горбольницы № 12.   По информации снимавшего в них находятся тела погибших от коронавинруса.  Позднее в минздраве эту информацию подтвердили и рассказали, что специалисты пананатомического отделения не справляются с нагрузкой из-за увеличившегося количества смертей за сутки и  отказов родственников во время забрать тело, так как закрыты ритуальные залы.  

Алтайский минздрав рассказал правительству региона, откуда взялись очереди трупов в морги

Алтайский минздрав рассказал правительству региона, откуда взялись очереди трупов в морги

Новости

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Снргей

Я не пойма, если говорят , что умирает по 3-4 человека от ковида, почему тогда очередь?

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Угу

Хорошая, жизнеутверждающая новость.

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