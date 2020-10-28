Зачем на алтайских станциях СГК столько угля и не испортятся ли запасы?

Новости компаний 26.10.2020 15:45 527

На генерирующих предприятиях Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, сформирован запас угля в объеме 792 тысячи тонн, что превышает нормативные значения больше чем в 3 раза. Зачем станциям так много угля на складах и не теряет ли он свои качества за время хранения?

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) определяет, сколько топлива должно быть на станции, чтобы обеспечить плановую выработку электрической и тепловой энергии, а также необходимый «страховой» запас на случай перебоя в поставках топлива. В период отопительного сезона ОНЗТ меняется с приходом каждого следующего месяца. То есть сейчас нормативы на станциях установлены по 1 ноября и должны быть не меньше этих значений.

О запасах

На каждой станции СГК запасы угля и нормативы разные. Это зависит от количества потребителей, получающих от нее тепло и горячую воду, электрической нагрузки, состава оборудования, удаленности угольного месторождения, транспортных развязок и многих других факторов.

Таких запасов хватит станциям на 1,5–2 месяца беспрерывной работы, в зависимости от нагрузок. При этом угольные склады продолжают пополняться ежедневно.

Запасы предприятий в несколько раз превышают нормативы, и происходит это не случайно.

Все угольные разрезы (Бородинский, Черногорский, Заречный и Восточно-Бейский), с которых автомобильным и железнодорожным транспортом доставляется топливо на алтайские станции, находятся далеко, в Красноярском крае, Кемеровской области и республике Хакасия. А так как предприятия должны быть готовы к любым погодным сценариям и работать на своем максимуме — топлива должно быть с запасом минимум на 20–30 дней вперед. Заблаговременно создав запасы топлива, мы разгружаем работу цехов топливоподачи зимой, а также снижаем нагрузку на вагонный парк и железную дорогу в пик нагрузки. Предприятия СГК на Алтае не единожды помогали муниципалитетам районов края, поставляя топливо на котельные, у которых по разным причинам возникала нехватка угля. Компания готова будет оказать помощь и вновь, чтобы даже в самые пиковые морозы жители не лишались тепла из-за транспортных и прочих трудностей местных поставщиков ресурса.

Срок годности угля

Срок хранения бурого угля, который используется на Барнаульской ТЭЦ-3, — 6 месяцев. На других станциях СГК в регионе используют каменный уголь, он может храниться от 6 до 18 месяцев. Эти сроки соблюдаются на всех предприятиях.

Склад под открытым небом — единственное место хранения топлива на алтайских станциях СГК. Погодные условия серьезной проблемы не создают, потому что

уголь не залеживается: например, в январе ежесуточно все четыре станции потребляют около 15–16 тысяч тонн угля, в зависимости от погодных условий. В месяц этот показатель может достигать полумиллиона тонн.

склады круглосуточно пополняют новым углем. В том же январе поступает 180–250 вагонов в сутки.

уголь хранится в соответствии с ГОСТом, правильное хранение обеспечивает бульдозерный парк цехов топливоподачи. Чтобы он меньше окислялся, его трамбуют и укладывают в штабеля.

Ежегодно, по завершении отопительного сезона, склады станций проходят технологический ноль. Его задача — освободить угольный склад от прошлогоднего, так называемого «старого» угля. Склады не опустошаются в один день, ведь угольные запасы не могут быть ниже установленных нормативов, независимо от времени года.

В марте — апреле бульдозеры наводят порядок в штабелях: запасенный с прошлого года уголь перемещается на погрузку на конвейерные ленты и далее в котельный цех, а прибывающий «свежий» уголь аккуратно укатывается отдельно. К маю — июню угольные склады полностью обновляются — и тогда начнется новый этап заготовки топлива к следующей зиме.

Все рассчитано так, чтобы топлива всегда было достаточно, несмотря на погодные и транспортные сценарии, а запасы не успевали испортиться и всегда отвечали требованиям качества.