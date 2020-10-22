6 из 10: очередной сибирский губернатор заболел коронавирусом

Новости 26.10.2020 15:05 910

26 октября стало известно о том, что коронавирус подтвердился у главы Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом сообщает irkutskmedia.

По данным источника издания, самочувствие губернатора Приангарья хорошее, он продолжает работать из дома. Игорь Кобзев стал шестым губернатором в Сибирском федеральном округе, заразившимся коронавирусом. Пятым был глава Кузбасса Сергей Цивилёв, сообщивший о симптомах 21 октября. 26 октября его тест на коронавирус тоже показал положительный результат.

До этого заболел губернатор Хакасии Валентин Коновалов, а ранее – руководитель Омской области Александр Бурков. Что касается последнего, то он провёл на больничном около трёх недель, причём данных о его самочувствии практически не было. Telegram-канал «Постправда» пишет, что Бурков, узнавший о своём положительном тесте во время пребывания в Новосибирске 8 октября, покинул регион и всё это время пребывал в Москве, в представительстве Омской области при правительстве РФ в Большом Козловском переулке, хотя оно не предназначено для проживания.

Ранее коронавирусом переболели также губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Глава Тывы Шолбан Кара-оол, причём последний – дважды, а у Томенко коронавирусом заразились абсолютно все заместители.