«Антибиотиков не было и сейчас они не появились». В алтайском минздраве рассказали о нехватке препаратов

Новости 26.10.2020 14:15 1421

Директор АКГУП «Аптеки Алтая» Ольга Калита заявила на пресс-конференции, сегодня, 26 октября, что из-за проблемы с обязательной маркировкой препаратов с заводов-изготовителя не могут отпустить противирусные средства.

«С антибиотиками ситуация подобная. Связана с дефицитом в связи с маркировкой и ажиотажным спросом. Обе проблемы влияют одинаково. И в пятницу на 10 часов утра в городе не было антибиотиков. И сейчас они не появились. Мы ведем переговоры с дистрибьюторами и заводами-изготовителями. Нам привозят лекарства в ограниченных объемах. Но этого недостаточно», пояснила она.

В сети «Аптеки Алтая» (она занимает 3% в области коммерческих продаж) приходит порядка тысячи антибиотиков раз в неделю. В сети работают 123 аптеки региона. Ранее такого объема антибиотиков, по данным Калиты, хватало на три месяца работы.

Однако как уточнила, главный специалист Алтайского края по профилактической медицине, заведующая кафедрой факультетской терапии АГМУ, д.м.н., проф. Ирина Осипова, на данный момент такой потребности, как сформировалась из-за ажиотажа, нет.

Как уже писал «Политсибру», в стране отменили обязательную маркировку и перевели в уведомительный режим, чтобы граждане могли покупать препараты, не дожидаясь ответа от системы. Эта мера должна снять напряжение, вызванное проблемами в системе.

Впрочем, антибиотики относятся к рецептурным препаратам, соответственно их продажа должна осуществляться строго по рецептам. В минздраве собираются ввести новую систему – когда рецепт на их покупку будет выписываться в электронном виде и направляться непосредственно в аптеку. Таким образом вопрос о бесконтрольной скупке антибиотиков намереваются решить. Однако как уточнили на пресс-конференции, при наличии препарата в аптеках, купить его в любом случае можно будет где угодно, однако гарантированно – только в аптеке по месту жительства.

«Сейчас это отрабатывается на уровне отдельных поликлиник. При положительном результате это будет распространено на все территории», - уточнили в ведомстве.

Кстати, ртутные градусники тоже в скором времени должны появиться в сети. Это объясняется неготовностью производителей к повышенносму спросу. Ожидается, что необходимые объемы они наработают в ноябре-декабре.

Однако, как уточнили специалисты, уже известно, что пандемия – это надолго.

«Наш иммунитет будет защищать нас месяца два – то есть расслабляться я переболел и все – нельзя ни в коем случае. Через два месяца иммунитет снижается и те врачи, которые переболели в июне сейчас вновь начинают болеть, поэтому меры профилактики безусловно должны оставаться. Но чем моложе пациент, тем легче он болеет», - уточнили в ведомстве.