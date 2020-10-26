Алтайский минздрав в очередной раз порекомендовал жителям закупить пульсоксиметры

Новости 26.10.2020 13:53 3474

На прошедшей сегодня , 26 октября, пресс-конференции в минздраве специалисты в очередной раз напомнили о недопустимости самолечения. А самым главным критерием, на который необходимо ориентироваться населению при заболевании назвали уровень сатурации кислорода.

Правда для этого жителям придется купить пульсоксиметр или установить соответствующую программу на смартфон. Впрочем, ни одна программа для андроида, не получила высокую оценку пользователей, (мы честно поискали) в ряде случаев требуется дополнительный гаджет для работы.

«Чтобы снять панику. Нужно ориентироваться на его показания. Сигнал – меньше 93. Если его нет, необходимо ориентироваться на частоту дыхания (посчитать в спокойном состоянии количество циклов вдох-выдох за минуту – прим. ред). Больше 22- это опасно. Делается это не пристально, а лучше всего, чтобы кто-то незаметно посчитал», - рассказала главный специалист Алтайского края по профилактической медицине, заведующая кафедрой факультетской терапии АГМУ, д.м.н., проф. Ирина Осипова.

Она также пояснила, что врачи call- центра по телефону оценивают состояние пациента и именно они принимают решение, необходима ли человеку очная консультация доктора или скорая помощь.

«Поэтому лучше дозвониться именно в call- центр», - резюмировала она.